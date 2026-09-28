Ile Maurice: Les Chagos au coeur des discussions

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est arrivé à Londres ce dimanche matin, 27 septembre, dans le cadre d'un déplacement qui devrait être principalement consacré au dossier des Chagos. Selon nos renseignements, il est accompagné de son confident fidèle et médecin personnel, le Dr Farhad Aumeer.

Au cours de son séjour dans la capitale britannique, Navin Ramgoolam doit notamment rencontrer Jonathan Powell, conseiller à la Sécurité nationale du Premier ministre britannique. Les discussions devraient porter sur le dossier Chagos, notamment sur les derniers développements entourant l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni ainsi que sur les prochaines étapes du processus.

Ce déplacement intervient alors que le dossier de la souveraineté mauricienne sur l'archipel demeure au centre des échanges entre Port-Louis et Londres. Le Premier ministre a récemment réaffirmé que la souveraineté de Maurice sur les Chagos n'est pas négociable et qu'il privilégie la voie de la diplomatie pour faire avancer le dossier.

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La présence du Dr Farhad Aumeer rappelle également le précédent déplacement de Navin Ramgoolam au Royaume-Uni l'année dernière. En octobre 2025, le Premier ministre s'était rendu à Londres accompagné de son médecin personnel, où il avait notamment effectué un bilan médical complet, parallèlement à plusieurs engagements diplomatiques.