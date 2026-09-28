Guinée Bissau: Vers la fin de 50 ans d'instabilité grâce à un régime présidentiel fort ?

analyse

La veille de la Fête nationale, le 24 septembre 2026, la junte bissau-guinéenne a officiellement pris le contrôle du siège du PAIGC qu'elle occupait depuis le coup d'État du 26 novembre 2025. Dans le même décret, tous les partis politiques ont l'obligation de délocaliser leurs sièges à plus de 500 m du Palais présidentiel, des ambassades et des institutions publiques.

L'objectif affiché, c'est de renforcer la sécurité du centre du pouvoir et éviter qu'en cas de tentative de déstabilisation, des responsables politiques ne se réfugient facilement dans les représentations diplomatiques voisines.

Cette double mesure intervient alors que 70% des Bissau-guinéens se sont prononcés en faveur d'un régime présidentiel fort, censé stabiliser un Exécutif soumis trop souvent au diktat de la Primature ou du Parlement. Après 50 ans d'indépendance marqués par les putsch, le pays tente-t-il enfin de tourner la page ou s'enfonce-t-il dans une nouvelle forme de centralisation du pouvoir ?

Le pays sort d'un demi-siècle d'instabilité.

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Car depuis 1974, la Guinée-Bissau a connu au moins 9 tentatives de coup d'État et 4 putschs réussis : 1980, 1999, 2003, 2012. À cela s'ajoutent les assassinats politiques de 2009 et les crises à répétition entre Président et Premier ministre.

En conséquence, aucun gouvernement n'a pu mener une politique de développement sur le long terme. L'économie reste dépendante de la noix de cajou, l'État est failli, et le narcotrafic s'est engouffré dans les failles institutionnelles.

Le coup du 26 novembre 2025 a été présenté par la junte comme un "coup d'arrêt". Pour ses défenseurs, il fallait purger le système avant qu'il n'implose.

L'esprit de la Nouvelle Constitution, c'est de sécuriser le pouvoir pour construire sereinement.

La Nouvelle Constitution adoptée récemment incarne cette rupture. Son pilier central : un régime présidentiel fort, plébiscité à 70%, pour donner au Chef de l'État la légitimité et les marges de manoeuvre que le régime semi-présidentiel ne lui accordait pas.

L'éloignement des sièges de partis répond à la même logique sécuritaire. En écartant les QG politiques du triangle Palais-présidentiel/Ambassades/Institutions, le pouvoir veut verrouiller le centre de Bissau et couper court aux scénarios de "siège" et de refuge diplomatique qui ont émaillé les crises précédentes.

D'autres dispositions accompagnent ce tournant : renforcement de la Cour constitutionnelle, statut de l'opposition, dépolitisation de l'armée, contrôle du financement des partis. Les autorités parlent d'une "période de refondation" de 3 à 5 ans pour poser un socle solide.

Le pays fait donc le pari du temps long pour asseoir un début de développement harmonieux.

Le défi est immense : routes, écoles, santé, justice, électricité. Mais aucun investisseur ne viendra tant que le risque de putsch plane. Aucun plan quinquennal ne tient si le gouvernement peut tomber du jour au lendemain.

Se donner un socle solide, c'est donc d'abord sécuriser les institutions. C'est ensuite adopter des lois stables sur l'investissement, l'agriculture et la pêche. C'est enfin organiser des élections locales crédibles pour réapprendre la démocratie par le bas.

La mesure touche le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert (Paigc), parti historique de la libération, mais elle s'applique à l'ensemble de la classe politique. Pour la junte et une majorité de citoyens, c'est le prix à payer pour sortir des 50 ans de chaos.

Le 24 septembre 2026, la Guinée-Bissau a donc célèbré son indépendance en misant sur la stabilité. Reste à savoir si ce régime présidentiel fort sera le remède à un demi-siècle d'instabilité, ou le début d'un autre cycle.