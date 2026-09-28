São Tomé and Príncipe: Le dépouillement a commencé après les élections législatives, municipales et régionales

Dimanche 27 septembre 2026 se sont déroulées les élections législatives, municipales et régionales à São Tomé-et-Principe. Plus de 146 000 électeurs ont été appelés aux urnes dès 7 heures du matin jusqu'à 17 heures pour élire 55 députés, représentants locaux ainsi que le futur chef du gouvernement de la région autonome de Principe. Le décompte des voix a commencé tout de suite après la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats provisoires pourraient être connus dès lundi.

À Sao Tomé-et-Principe, ce dimanche d'élection a été une journée extrêmement calme. Peu de circulation dans les rues de São Tomé, la capitale. Juste un peu plus de mouvement près de quelques bureaux de vote, où l'affluence était un peu plus élevée cet après-midi qu'au début de la journée.

Selon la Commission électorale nationale, les opérations de vote se sont déroulées sans incidents, mais aucun chiffre sur la participation n'a filtré. Dans la course aux législatives, sept formations étaient représentées, dont quatre forces politiques siégeant au parlement, notamment l'Action indépendante démocratique (ADI, centre-droit) au pouvoir.

Un mécontentement de plus en plus palpable

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce scrutin a été marqué tout au long de la journée par des appels au vote du président de la commission électorale, du chef de l'État, des candidats et même de la mission d'observation de l'Union européenne. Tous ont encore à l'esprit les 59 % d'abstention des élections présidentielles du 19 juillet.

Le mécontentement des Santoméens est de plus en plus palpable. Les difficultés d'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la santé et à l'emploi sont quelques-uns des problèmes récurrents qui affectent cet archipel du golfe de Guinée, dont 25% de la population vit dans une pauvreté extrême. Ces sujets ont fait l'objet de promesses lors d'une campagne sans enthousiasme.