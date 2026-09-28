Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 septembre 2026

revue de presse

Éthiopie : Poursuite des combats au Tigré, le TPLF progresse vers le sud

Dans le nord du pays, de violents combats opposent depuis mercredi les forces fédérales au Front populaire de libération du Tigré, le TPLF. Une escalade qui ravive le spectre de la guerre civile de 2020 à 2022, qui aurait fait près de 600 000 morts.

Dimanche, le chef de l’armée éthiopienne a accusé l’Érythrée et le Soudan de soutenir des groupes armés qui combattent les forces gouvernementales. Le maréchal Birhanu Jula affirme que les rebelles bénéficient également du soutien de l’Égypte et d’autres puissances étrangères.

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Le TPLF, qui affirme mener une « guerre défensive », s’est emparé de plusieurs aéroports et a lancé des attaques dans les régions voisines de l’Afar et de l’Amhara. [Source Africanews]

Guinée Bissau : Vers la fin de 50 ans d'instabilité grâce à régime présidentiel fort ?

La veille de la Fête nationale, le 24 septembre 2026, la junte bissau-guinéenne a officiellement pris le contrôle du siège du PAIGC qu’elle occupait depuis le coup d’État du 26 novembre 2025. Dans le même décret, tous les partis politiques ont l’obligation de délocaliser leurs sièges à plus de 500 m du Palais présidentiel, des ambassades et des institutions publiques.

L'objectif affiché, c'est de renforcer la sécurité du centre du pouvoir et éviter qu’en cas de tentative de déstabilisation, des responsables politiques ne se réfugient facilement dans les représentations diplomatiques voisines.

Cette double mesure intervient alors que 70% des Bissau-guinéens se sont prononcés en faveur d’un régime présidentiel fort, censé stabiliser un Exécutif soumis trop souvent au diktat de la Primature ou du Parlement. Après 50 ans d’indépendance marqués par les putsch, le pays tente-t-il enfin de tourner la page ou s’enfonce-t-il dans une nouvelle forme de centralisation du pouvoir ? [Source Fratmat]

La conférence internationale sur les ports soudanais débute à Port-Soudan

La conférence internationale sur les ports soudanais s'est ouverte aujourd'hui à Port-Soudan sous le thème « Le rôle des ports soudanais dans la promotion de l'investissement et de l'économie nationale ».

Organisée par l'Autorité des ports maritimes soudanais en coopération avec l'Institut de formation portuaire et le Centre de recherche et de conseil de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, la conférence se tient les 27 et 28 septembre sous le patronage du ministre des Infrastructures et des Transports, Saif Al-Nasr al-Tijani Haroun.

La rencontre réunit des responsables soudanais ainsi qu'une sélection d'experts du Soudan, d'Égypte, d'Espagne, de Chine et du Royaume-Uni. [Source Sudan News Agency]

Afrique du Sud : 27 personnes tuées dans deux fusillades nocturnes

Soirée sanglante en Afrique du Sud. Deux fusillades dans des lieux de sortie nocturne au Cap et à Johannesburg ont fait au total 27 morts dans la nuit de samedi à dimanche, selon des bilans communiqués par la police dans un pays régulièrement endeuillé par la violence. Huit hommes armés de fusils d’assaut ont tué 17 personnes samedi dans un bar de l’ouest de Johannesburg, faisant également 15 blessés.

Ailleurs dans un township près du Cap, dix personnes ont également été tuées et onze blessées dans une autre fusillade. Des hommes armés sont entrés dans un établissement de nuit à Lwandle à 1h46 locale (23h46 GMT) et «ont tiré sur les clients», a précisé la police sud-africaine.

Dans l’attaque de Johannesburg, «il semble que (les assaillants) aient fouillé certains clients, s’emparant de leurs téléphones portables avant de fuir à bord de deux voitures non identifiées», a ajouté la police, qui a précisé que la fusillade a eu lieu vers 21h30. Treize hommes et quatre femmes sont morts dans ce massacre, a-t-on précisé. [Source LSI Africa]

Crash du vol Ouagadougou-Alger : Swiftair condamnée à l’amende de 225 000 euros

La compagnie espagnole Swiftair a été condamnée ce lundi 28 septembre par le tribunal correctionnel de Paris à 225 000 euros d’amende pour homicides involontaires, après le crash du vol Ouagadougou-Alger qui avait fait 116 morts en juillet 2014.

La compagnie Swiftair, propriétaire du MD-83 qui s'était crashé en plein Sahel le 24 juillet 2014, a été condamnée ce lundi 28 septembre à la peine maximale de 225.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour homicides involontaires.

Plus de douze ans après le crash sans survivants du vol Ouagadougou-Alger d'Air Algérie dans le nord du Mali, le tribunal a estimé que des "négligences" de Swiftair dans la formation et l'entraînement de l'équipage ont "contribué de façon certaine à l'accident", qui avait causé la mort de 116 personnes. [Source Africa Radio]

São Tomé-et-Principe : Le dépouillement a commencé après les élections législatives, municipales et régionales

Dimanche 27 septembre 2026 se sont déroulées les élections législatives, municipales et régionales à São Tomé-et-Principe. Plus de 146 000 électeurs ont été appelés aux urnes dès 7 heures du matin jusqu’à 17 heures pour élire 55 députés, représentants locaux ainsi que le futur chef du gouvernement de la région autonome de Principe.

Le décompte des voix a commencé tout de suite après la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats provisoires pourraient être connus dès lundi. [Source RFI]

Sénégal : Les médecins vers 72 heures de grève à partir de lundi

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a annoncé une grève de 72 heures à compter de ce lundi 28 septembre 2026, avec un dispositif de prise en charge limité aux urgences.

Un mouvement de grève est annoncé par les médecins sénégalais les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 septembre sur l’ensemble du territoire national, selon une décision du Bureau exécutif national (BEN) du SAMES, réuni en session extraordinaire élargie.

Cette nouvelle grève intervient après le mouvement de 48 heures observé les 23 et 24 septembre derniers, au cours duquel le syndicat avait revendiqué un taux de suivi de 99,64 %. [Source Apanews]

Ebola : La RDC franchit le cap de 8 000 cas recensés

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo a dépassé les 8 000 pour la première fois depuis le début de l'épidémie qui sévit actuellement dans ce pays d'Afrique centrale, selon les données gouvernementales publiées lundi.

Le dernier rapport de situation de l'institut de santé publique fait état de 8 067 cas et de 3 901 décès.

Cette épidémie, provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, est devenue la plus importante et la plus meurtrière de l'histoire du Congo après avoir dépassé l'épidémie de 2018-2020. [Source TRT Afrika]

Nigeria : Plus de 80 personnes kidnappées, principalement des femmes, dans deux deux attaques séparées

Samedi, au moins quarante-sept agriculteurs dont de nombreuses femmes ont été enlevés par des gangs armés alors qu’ils récoltaient des arachides dans leurs exploitations dans l’Etat du Niger.

Quarante autres femmes ont été enlevées le lendemain dans l’Etat voisin de Zamfara, selon deux rapports sécuritaires consultés par l’AFP et une source locale.

Des hommes armés à moto, membres de gangs spécialisés dans les enlèvements contre rançon et le vol de bétail, localement appelés «bandits», terrorisent depuis des années les communautés rurales du nord-ouest et du centre du Nigeria. [Source Le 360 Afrique]

FESPACO 2027 : Le Togo à l'honneur à Ouagadougou

Le Togo sera le pays invité d'honneur de la 30ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 20 au 27 mars 2027 au Burkina Faso.

Selon les autorités burkinabè, ce choix vise à renforcer les liens entre les peuples des deux pays, à multiplier les échanges culturels et professionnels, et à contribuer au rayonnement des cinémas africains.

Créé en 1969, le FESPACO est organisé tous les deux ans à Ouagadougou. Considéré comme le plus grand festival de cinéma d'Afrique et l'un des principaux événements culturels du continent, il œuvre depuis plus d'un demi-siècle à la promotion et à la diffusion des productions cinématographiques africaines et de la diaspora. [Source Togonews]