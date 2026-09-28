Algérie: Bouzegza inspecte les travaux de réparation

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, s'est rendu, samedi, dans la wilaya de Boumerdès pour s'enquérir de l'avancement des travaux de réparation de la conduite d'eau endommagée et suivre sur le terrain les différentes interventions en cours, indique un communiqué du ministère.

M. Bouzegza, qui était accompagné du wali de Boumerdès, a indiqué qu'une "solution technique d'urgence" avait été mise en oeuvre afin d'assurer la continuité de l'alimentation en eau potable des populations des wilayas de Boumerdès et d'Alger, parallèlement à la poursuite des travaux de réparation des sections endommagées, de sécurisation du réseau et de remise en service de la conduite, précise la même source.

Sur place, le ministre a salué le niveau de mobilisation et de coordination entre les différents intervenants, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts et de mobiliser tous les moyens disponibles pour achever les travaux dans les plus brefs délais.

Pour rappel, une panne avait été enregistrée, vendredi, au niveau de la conduite principale relevant du système de transfert d'eau du barrage de Taksebt (Tizi Ouzou) vers Alger, à la suite d'un glissement de terrain dans la localité de Draâ Lekhel, dans la commune de Boudouaou.