Algérie: Mobilisation de tous les moyens pour réparer la panne sur les conduites principales à Boudouaou

BOUMERDES — Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique, Omar Bougueroua, a affirmé samedi à Boumerdès que l'Etat avait mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour prendre en charge et réparer la panne soudaine survenue vendredi au niveau de la conduite principale de 2.000 mm de diamètre, relevant du système de transfert d'eau Taksebt-stations de dessalement d'eau de mer de Cap Djinet (1 et 2) et Corso, alimentant en eau potable les wilayas d'Alger et de Boumerdès.

Le même responsable a indiqué, lors de son déplacement sur les lieux pour suivre les travaux de réparation, accompagné du wali de Boumerdès, Amine Benmalek, ainsi que de représentants du secteur de l'hydraulique, de l'Algérienne des eaux (ADE) et de la Protection civile, que " les services concernés ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires afin de réparer cette panne dans les meilleurs délais ".

Dans ce cadre, 35 camions et 7 engins ont été mobilisés pour le déblayage et le transport de la terre, ainsi que divers équipements pour évacuer les débris et réparer la panne survenue sur les conduites de transfert d'eau depuis le barrage de Taksebt (Tizi Ouzou) vers Alger, en passant par la wilaya de Boumerdès.

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Le responsable a également fait état de la mise en place d'un "plan visant à garantir la disponibilité de l'eau potable, avec la mobilisation de 55 camions-citernes pour approvisionner les centres de l'ADE et les habitants des communes enregistrant des perturbations dans l'alimentation en eau, notamment Khemis El Khechna, Boudouaou, Boudouaou El Bahri et Larbaatache".

Une cellule de crise a, par ailleurs, été installée afin de suivre les travaux de réparation et les opérations d'intervention. Les mesures nécessaires ont également été prises pour atténuer les impacts de cette panne, recenser et accompagner les familles dont les habitations ont été touchées par des infiltrations d'eau, selon la même source.

Pour rappel, la région de Draa Lekhel, dans la commune de Boudouaou, à l'ouest de Boumerdès, a enregistré vendredi une panne au niveau de cette conduite principale de 2.000 mm de diamètre, relevant du système de transfert d'eau Taksebt -stations de dessalement de Cap Djinet (1 et 2) et Corso, alimentant les wilayas d'Alger et de Boumerdès.

Immédiatement après cet incident, le ministre de l'Hydraulique, Lounes Bouzegza, s'était rendu sur place avec le wali de Boumerdès, Amine Benmalek, et les responsables des différentes instances concernées, afin de s'enquérir des travaux de réparation. Il avait donné des instructions pour que la panne soit réparée dans un délai maximum de 48 heures.