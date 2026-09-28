Erythrée: Éloge de la « juste laïcité de la cité terrestre »

L'administration Trump a décidé de lever les sanctions contre l'Érythrée, cinq ans après leur imposition par le président Biden. Cette décision, prise vendredi 18 septembre, a été justifiée par la défense des intérêts nationaux américains.

Les entités sanctionnées en 2021 étaient l'armée érythréenne et le parti du président Isaias Afwerki, le Front populaire pour la démocratie et la justice, accusés d'avoir commis des violations des droits de l'homme pendant le conflit dans la région éthiopienne du Tigré entre 2020 et 2022. Au cours de ce conflit, l'armée érythréenne combattait aux côtés de l'armée fédérale éthiopienne. Les sanctions ont également été levées à l'encontre d'entreprises telles que la Red Sea Trading Corporation.

D'après les informations de Reuters, le gouvernement américain a déclaré que la situation d'« urgence nationale » qui avait justifié les sanctions - renouvelées d'année en année - n'était plus d'actualité. Selon l'agence britannique, l'un des porte-parole du Département d'État américain a déclaré que l'application des sanctions était injuste et qu'il était nécessaire d'adapter la politique étrangère américaine à la réalité et de « collaborer avec les pays pour faire valoir les intérêts américains ».

Du côté érythréen, la nouvelle a été accueillie très favorablement. Le ministre de l'Information d'Asmara, Yemane Gebremeskel, a déclaré que les sanctions étaient injustifiées et que le gouvernement « avait salué le geste et les mesures de réparation de l'administration Trump ».

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Cette décision a été prise quelques jours après que les Houthis ont pris le contrôle de l'autre rive de la mer Rouge, et plus précisément du golfe de Bab el-Mandeb. Cet événement revêt une grande importance en raison de ses conséquences géopolitiques et logistiques à l'échelle mondiale : Bab el-Mandeb est l'un des goulets d'étranglement les plus importants au monde, car c'est par là que passe la route commerciale reliant l'Extrême-Orient à l'Europe.

De plus, après la fermeture du détroit d'Ormuz, il constituait la voie de contournement pour les exportations saoudiennes de pétrole brut vers l'Asie. Avec les Houthis installés d'un côté de la mer Rouge, Washington a manifestement ressenti le besoin de mettre en oeuvre des contre-mesures, et il est probable que la levée des sanctions ait semblé la mesure la plus logique à prendre pour renforcer sa présence dans un contexte géopolitique lié à la crise du golfe Persique.

Mais cette décision suscite de nombreuses interrogations. En effet, à la lumière des derniers événements survenus en Éthiopie, avec la prise de l'aéroport de Makallé par les milices tigréennes, la question reste de savoir si les États-Unis resteront en marge de cette crise. La prise de l'aéroport de Makallè a été menée par des milices appartenant à une nouvelle alliance politico-militaire composée des milices tigréennes et d'autres groupes ethniques éthiopiens, dans le but de renverser le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed.

L'Érythrée soutient ce groupe, ayant changé d'alliance par rapport au conflit de 2020-2022, durant lequel elle s'était rangée aux côtés d'Addis-Abeba, ce qui en fait une adversaire de l'Éthiopie dans l'éventualité d'un nouveau conflit régional. La crise n'a pas éclaté ces derniers jours : des affrontements avaient déjà eu lieu ces derniers mois entre les milices tigréennes et les troupes fédérales éthiopiennes. Se pourrait-il que le gouvernement américain n'ait pas su analyser correctement la situation lorsqu'il a décidé de lever les sanctions contre Asmara ? Si tel était le cas, nous serions face à une erreur que l'on pourrait qualifier de stratégique.

Les États-Unis risquent ainsi de se retrouver impliqués dans un nouveau conflit, ce qui pourrait entraîner un surengagement non seulement en termes de ressources, mais aussi sur le plan politique, avec des conséquences tant internes qu'internationales. Cette décision vis-à-vis d'Asmara risque d'être contre-productive pour les intérêts américains, quoi qu'en disent les responsables du Département d'État. (Agence Fides 27/9/2026)