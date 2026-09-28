Tunisie: Koweït à l'ONU - Coopération renforcée et solidarité arabe réaffirmée

27 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par MAKRAM HADJ AYED

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu, samedi, un entretien avec son homologue koweïtien Cheikh Jarah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New-York.

Selon un communiqué du département des affaires étrangères, la rencontre a été l'occasion de réaffirmer la solidité des relations de fraternité et de coopération tuniso-koweïtiennes, et la volonté commune de les renforcer à travers la révision et la modernisation des cadres juridiques de coopération au service des intérêts des deux pays.

Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre les préparatifs en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment, la tenue de la Commission mixte Tuniso-koweïtienne, mettant l'accent sur la nécessité d'intensifier la concertation autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les échanges entre les deux parties ont porté également sur l'évolution de la situation dans la région.

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Dans ce contexte, le ministre des affaires étrangères a renouvelé la solidarité de la Tunisie avec les pays arabes face aux menaces pesant sur leur sécurité et leur intégrité territoriale, appelant à faire prévaloir la diplomatie et le dialogue afin de permettre à la région de se relever de ses crises.

De son côté, le ministre koweïtien a salué l'engagement de la Tunisie en faveur de la solidarité arabe, insistant sur le respect du droit international en matière de liberté de navigation commerciale, pour préserver les chaînes d'approvisionnement et les intérêts économiques vitaux des pays de la région.

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