Afrique: A l'ONU, Nafti défend 'des solutions africaines aux problèmes africains'

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé, samedi, que les richesses humaines et naturelles de l'Afrique en font un partenaire incontournable du développement mondial, soulignant que le continent fait face à des défis sécuritaires et économiques appelant une approche globale.

Présentant la déclaration tunisienne lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre a réaffirmé l'attachement de la Tunisie au principe des "solutions africaines aux problèmes africains", pour renforcer l'appropriation africaine des processus de règlement des crises et consolider le rôle des institutions du continent dans le maintien de la paix.

Il a réaffirmé le soutien de la Tunisie à la réforme de l'UA pour qu'elle réponde efficacement aux défis actuels, mettant l'accent sur l'importance du partenariat ONU-UA dans la prévention des conflits, la médiation, le maintien et la consolidation de la paix et le développement durable.

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Nafti a en outre réaffirmé la détermination de la Tunisie à poursuivre sa contribution au maintien de la paix en Afrique, ancrée dans un esprit de responsabilité depuis les premières années de son indépendance, ainsi que sa volonté de renforcer l'intégration économique africaine, notamment, au sein du COMESA et de la ZLECAF.

Il a ajouté que paix, sécurité et développement inclusif sont indissociables, et que le thème choisi pour l'actuelle session " Une ONU qui sert tout le monde" exige que l'Organisation réponde aux besoins de chacun selon les défis qu'il affronte.

le ministre des affaires étrangères a précisé que l'égalité ne signifie nullement l'uniformité, mais le droit de tous à bénéficier du système onusien, avec un soutien renforcé pour ceux qui en ont le plus besoin.

"L'ONU que veut la Tunisie est celle qui ne laisse personne pour compte et fait de la justice, de l'équité et de la solidarité son fondement", a-t-il fait savoir.