Afrique: Nafti à l'ONU - Le pays attaché à son processus de réformes et au renforcement des droits de l'homme

Tunis — La Tunisie est fermement attachée à son processus de réforme, au renforcement des droits de l'Homme et des libertés, et à la promotion du rôle de la femme et de la jeunesse dans la vie publique, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti.

S'exprimant, samedi, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre a affirmé que la Tunisie, sous la conduite du président de la République, Kais Saïed, poursuit son processus de réformes amorcé depuis le 25 juillet 2021 dans la perspective d'ancrer une démocratie répondant aux aspirations de progrès et de prospérité.

Il a mis en relief la volonté de la Tunisie de miser sur ses propres capacités tout en attirant les investissements et diversifiant ses partenariats sur la base de l'intérêt mutuel et du respect réciproque.

Il a également réaffirmé l'attachement de notre pays aux droits de l'Homme conformément à la Constitution du 25 juillet 2022, mettant l'accent sur le caractère universel des droits économiques, sociaux, culturels et climatiques, au premier rang desquels figure le droit au développement.

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Evoquant le dossier des Femmes, de la jeunesse et de la diaspora tunisienne, Nafti a réaffirmé que la réussite des réformes est indissociable de la participation des femmes et des jeunes.

Il a souligné l'engagement de la Tunisie à renforcer le rôle de la femme au sein des instances de décision et à lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination, considérant son autonomisation comme étant un levier essentiel de développement.

Nafti a en outre salué la place centrale accordée à la jeunesse dans les choix nationaux, réaffirmant l'engagement de l'État à favoriser son épanouissement politique, économique et social.

Lors de son allocution, le ministre des affaires étrangères a rendu hommage à la communauté tunisienne à l'étranger pour son rôle dans le rayonnement de la Tunisie, réaffirmant l'engagement du président de la République à intensifier les programmes de soutien à la diaspora.

Traitant de la question migratoire, le chef de la diplomatie tunisienne a plaidé pour une approche globale de la migration dépassant la seule et unique logique sécuritaire, s'attaquant à ses causes profondes dans le cadre d'une responsabilité partagée entre pays d'origine, de transit et de destination.

Dans ce contexte, Il a indiqué que les autorités tunisiennes poursuivent leurs efforts de sauvetage des migrants en mer et sur terre, assurant leur prise en charge et leur retour volontaire en coordination avec l'OIM, dans le respect de leur dignité et de leurs droits.

Nafti a saisi l'occasion pour rappeler la position de principe de la Tunisie sur la migration irrégulière, soulignant que notre pays refuse catégoriquement d'être un pays de transit ou d'installation pour les migrants irréguliers, victimes des réseaux de traite.