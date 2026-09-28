Tunisie: Crimes à Gaza, escalade au Moyen-Orient - Le pays interpelle la communauté internationale

27 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — La Tunisie a dénoncé, samedi, la poursuite des politiques de colonisation en Cisjordanie, les pratiques de répression, de blocus à Gaza, ainsi que les crimes de génocide perpétrés en toute impunité, mettant en garde contre une escalade dangereuse de la situation au Moyen-Orient.

Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti a exprimé ces positions lors de la déclaration tunisienne devant la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Il a à ce propos exhorté la communauté internationale à assumer sa responsabilité juridique, morale et humanitaire pour mettre fin à cette injustice historique, réaffirmant le rejet catégorique de la Tunisie de toute mesure unilatérale visant à modifier le statut historique, juridique et démographique de la ville d'Al-Qods, notamment, les déplacements forcés, les démolitions et les agressions contre les lieux saints.

Revenant sur la situation tragique à Gaza, le ministre a souligné que la catastrophe humanitaire à Gaza exige un accès humanitaire sûr et durable, et la pleine capacité de l'UNRWA à exercer ses missions, mettant en garde contre le démantèlement de l'agence, y voyant une tentative visant à liquider le droit au retour et enterrer à jamais la cause palestinienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Tunisie, a-t-il affirmé, demeurera fidèle aux droits imprescriptibles du peuple palestinien, notamment son droit à un État indépendant sur l'ensemble de la Palestine, avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Evoquant la situation au Moyen-Orient, Nafti a souligné que la Tunisie suit avec vive préoccupation l'escalade au Moyen-Orient, dont la persistance risque des conséquences catastrophiques pour la région et le monde.

Il a à ce propos réitéré l'appel de la Tunisie à un cessez-le-feu immédiat, au retour au dialogue, réaffirmant l'attachement de la Tunisie au principe de la liberté de navigation.

Abordant les dossiers arabes, Nafti a soutenu une solution libyo-libyenne par le dialogue, renouvelant la solidarité de la Tunisie avec le Liban et condamnant les attaques sionistes contre la Syrie.

Il a en outre fait part de l'inquiétude de la Tunisie face à la guerre au Soudan, appelant l'ONU à soutenir un arrêt immédiat des hostilités.

Revenant sur la situation au Yémen, le chef de la diplomatie tunisienne a formulé le souhait de parvenir un règlement politique durable dans ce pays de manière à préserver son unité territoriale.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.