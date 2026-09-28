Tunisie: Crimes à Gaza, escalade au Moyen-Orient - Le pays interpelle la communauté internationale

Tunis — La Tunisie a dénoncé, samedi, la poursuite des politiques de colonisation en Cisjordanie, les pratiques de répression, de blocus à Gaza, ainsi que les crimes de génocide perpétrés en toute impunité, mettant en garde contre une escalade dangereuse de la situation au Moyen-Orient.

Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti a exprimé ces positions lors de la déclaration tunisienne devant la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Il a à ce propos exhorté la communauté internationale à assumer sa responsabilité juridique, morale et humanitaire pour mettre fin à cette injustice historique, réaffirmant le rejet catégorique de la Tunisie de toute mesure unilatérale visant à modifier le statut historique, juridique et démographique de la ville d'Al-Qods, notamment, les déplacements forcés, les démolitions et les agressions contre les lieux saints.

Revenant sur la situation tragique à Gaza, le ministre a souligné que la catastrophe humanitaire à Gaza exige un accès humanitaire sûr et durable, et la pleine capacité de l'UNRWA à exercer ses missions, mettant en garde contre le démantèlement de l'agence, y voyant une tentative visant à liquider le droit au retour et enterrer à jamais la cause palestinienne.

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La Tunisie, a-t-il affirmé, demeurera fidèle aux droits imprescriptibles du peuple palestinien, notamment son droit à un État indépendant sur l'ensemble de la Palestine, avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Evoquant la situation au Moyen-Orient, Nafti a souligné que la Tunisie suit avec vive préoccupation l'escalade au Moyen-Orient, dont la persistance risque des conséquences catastrophiques pour la région et le monde.

Il a à ce propos réitéré l'appel de la Tunisie à un cessez-le-feu immédiat, au retour au dialogue, réaffirmant l'attachement de la Tunisie au principe de la liberté de navigation.

Abordant les dossiers arabes, Nafti a soutenu une solution libyo-libyenne par le dialogue, renouvelant la solidarité de la Tunisie avec le Liban et condamnant les attaques sionistes contre la Syrie.

Il a en outre fait part de l'inquiétude de la Tunisie face à la guerre au Soudan, appelant l'ONU à soutenir un arrêt immédiat des hostilités.

Revenant sur la situation au Yémen, le chef de la diplomatie tunisienne a formulé le souhait de parvenir un règlement politique durable dans ce pays de manière à préserver son unité territoriale.