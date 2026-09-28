Afrique du Sud: 18 morts dans une fusillade à Wedela, les auteurs toujours recherchés

Le bilan de la fusillade survenue samedi soir dans une taverne de Wedela, à l'ouest de Johannesburg, est passé à 18 morts après le décès à l'hôpital d'un blessé. Huit hommes armés sont toujours recherchés par la police, alors que l'Afrique du Sud vient de connaître trois fusillades meurtrières ayant fait 39 morts en cinq jours.

Le bilan continue de s'alourdir après la fusillade de Wedela. Une personne grièvement blessée lors de l'attaque est décédée à l'hôpital, portant à 18 le nombre de victimes, a annoncé lundi la police sud-africaine.

L'attaque s'est produite samedi soir dans une taverne de ce township du West Rand, situé à environ 80 kilomètres à l'ouest de Johannesburg. Selon la police, huit hommes armés de fusils AK-47 et de pistolets ont ouvert le feu sur des clients installés à l'extérieur de l'établissement avant de pénétrer à l'intérieur et de poursuivre leurs tirs.

Les assaillants auraient ensuite fouillé plusieurs clients et emporté leurs téléphones portables avant de prendre la fuite à bord de deux véhicules. Deux autres voitures ont été incendiées sur les lieux.

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Dix-sept personnes, treize hommes et quatre femmes, avaient été déclarées mortes sur place. Quinze autres avaient initialement été hospitalisées. Avec le décès d'un des blessés, la police enquête désormais sur 18 meurtres et 18 tentatives de meurtre, ainsi que sur des faits de vol à main armée et de destruction de biens.

Seules quatre des personnes décédées avaient été formellement identifiées lundi matin : deux ressortissants sud-africains et deux ressortissants du Lesotho.

Le mobile de l'attaque reste inconnu

Les circonstances et les motivations de la fusillade restent à établir. Selon TRT Afrika, la région est toutefois confrontée à des rivalités entre groupes criminels, notamment autour de l'exploitation illégale de l'or.

Des milliers de mineurs clandestins exploitent des puits abandonnés à travers l'Afrique du Sud. Nombre d'entre eux sont originaires d'autres pays d'Afrique australe, notamment du Lesotho. Cette activité est régulièrement associée à des réseaux criminels et à des affrontements entre groupes rivaux.

Une série de fusillades meurtrières

La fusillade de Wedela intervient dans un contexte marqué par plusieurs attaques similaires à travers le pays.

Quelques heures après cette attaque, des hommes armés ont ouvert le feu dans un établissement de nuit à Lwandle, dans la région du Cap, faisant dix morts et onze blessés.

Cinq jours plus tôt, une autre fusillade survenue lors d'une fête privée à KwaMakhutha, près de Durban, avait fait au moins onze morts, dont une femme enceinte. Aucune arrestation n'avait été annoncée dans ces deux affaires.

Au total, ces trois attaques ont fait au moins 39 morts en l'espace de cinq jours.

Les townships régulièrement touchés

L'Afrique du Sud a déjà été confrontée à plusieurs fusillades meurtrières dans des bars et autres lieux de rassemblement. En juillet 2022, une attaque dans une taverne d'Orlando, à Soweto, avait fait 16 morts. La même nuit, quatre personnes avaient été tuées dans un autre établissement à Pietermaritzburg.

Selon un décompte publié le 28 septembre, les fusillades meurtrières survenues depuis le début de l'année ont fait plus de 130 morts. Ces attaques se produisent notamment dans des débits de boissons et des quartiers résidentiels défavorisés. En janvier, neuf personnes avaient notamment été tuées dans un bar de Philippi East, au Cap.

La circulation des armes au cœur des préoccupations

Avec environ 62 millions d'habitants, l'Afrique du Sud est confrontée à une importante circulation d'armes à feu, légales comme illégales. Les autorités établissent notamment un lien entre une partie des violences armées et les rivalités entre gangs, l'extorsion ou encore certains conflits liés aux activités économiques informelles.

Le pays affiche par ailleurs un taux d'homicides élevé, avec environ 60 personnes tuées chaque jour, selon les données citées dans les statistiques nationales sur la criminalité.

Cette nouvelle série de fusillades intervient un mois après la publication de statistiques policières faisant état d'une baisse du nombre de meurtres. Elle ravive néanmoins les préoccupations autour de la persistance des violences armées, notamment dans les quartiers défavorisés et les lieux de loisirs.