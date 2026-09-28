Ethiopie: Meskel - Un ressortissant jordanien souligne le potentiel touristique et l'hospitalité du pays

Addis Ababa — La célébration de la Meskel constitue également une occasion de mettre en lumière le potentiel touristique et culturel de l'Éthiopie, ainsi que l'accueil réservé aux visiteurs étrangers.

Présent à la place Meskel dans l'occasion des célébrations de la veille de la fête, Michelle Akashey, ressortissant jordanien travaillant actuellement en Éthiopie, a partagé son expérience du pays, mettant notamment en avant ses attraits touristiques, son environnement et l'hospitalité de sa population.

Selon lui, l'Éthiopie offre aux visiteurs une diversité de sites et d'expériences, allant de son patrimoine religieux à sa gastronomie et à ses richesses naturelles.

« L'Éthiopie est un très, très joli pays. Les gens ici sont très gentils. J'espère que vous aussi aurez la chance de visiter ce joli pays. Il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup d'églises », a-t-il déclaré.

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Son témoignage met également en évidence l'importance d'un environnement favorable à l'accueil des visiteurs internationaux. Michelle a indiqué se sentir à l'aise dans son quotidien en Éthiopie, soulignant notamment son expérience de la sécurité et de l'accueil de la population.

Cette expérience constitue, selon lui, un cadre propice aux échanges entre les peuples et à la découverte mutuelle des cultures. Évoquant les différences entre l'Éthiopie et son pays d'origine, la Jordanie, il a notamment comparé les conditions climatiques des deux pays.

« En Jordanie, nous n'avons pas beaucoup de pluie. C'est un grand problème pour la Jordanie. Mais ici, vous avez de la chance parce qu'il pleut beaucoup », a-t-il expliqué.

Au-delà des différences entre les deux pays, Michelle a surtout insisté sur le sentiment d'appartenance qu'il dit avoir développé depuis son arrivée en Éthiopie, illustrant l'importance de l'hospitalité dans les échanges interculturels.

« Vraiment, je n'ai pas le sentiment que je suis étranger. J'ai le sentiment que j'ai vécu ici pour longtemps », a-t-il témoigné.

Dans ce contexte, il a adressé un message particulier aux étrangers désireux de découvrir la culture et le patrimoine éthiopiens, les encourageant à venir à la rencontre du pays et de sa population.

« Il n'y a pas d'étranger ici. Au contraire, Soyez les bienvenus, toujours soyez les bienvenus en Éthiopie », a-t-il conclu.

Le témoignage de ce ressortissant jordanien illustre ainsi le rôle que peuvent jouer les rencontres interculturelles dans la promotion du tourisme, la valorisation du patrimoine et le rapprochement entre les peuples.