Addis Ababa — Le président éthiopien Taye Atske-Selassie s'est entretenu avec le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, en marge de la semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations unies (AGNU81) à New York.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur le renforcement du partenariat de longue date entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, l'élargissement des initiatives de développement conjointes et l'intensification de la coopération sur les questions régionales et multilatérales d'intérêt commun.

« En marge de la 81e AGNU, j'ai rencontré Cheikh Shakhbout bin Nahyan, ministre d'État des Émirats arabes unis. Nous avons échangé nos points de vue sur l'approfondissement de nos relations bilatérales, l'élargissement des initiatives de développement conjointes et le renforcement de la coopération sur les questions régionales et multilatérales importantes », a déclaré le président Taye dans un message publié sur X.

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Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'intensification des échanges diplomatiques de haut niveau menés par l'Éthiopie lors de la 81e Assemblée générale des Nations unies, l'Éthiopie profitant de ce rassemblement mondial pour faire progresser ses partenariats bilatéraux et renforcer la coopération sur des priorités régionales et internationales communes.

L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont noué des relations étendues couvrant le développement, l'investissement et d'autres domaines d'intérêt mutuel, les deux pays continuant à explorer les possibilités d'élargir leur coopération.