São Tomé and Príncipe: Le dépouillement en cours après un triple scrutin

À São Tomé-et-Principe, l’heure est désormais au dépouillement après les élections législatives, municipales et régionales organisées dimanche 27 septembre. Plus de 146 000 électeurs étaient appelés aux urnes de 7 heures à 17 heures pour élire les 55 députés de l’Assemblée nationale, les représentants locaux ainsi que le futur chef du gouvernement de la région autonome de Principe. Les opérations de comptage ont débuté immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, tandis que les premiers résultats provisoires sont attendus à partir de lundi.

La journée électorale s’est déroulée dans le calme dans l’ensemble de l’archipel. Dans les rues de São Tomé, la capitale, la circulation est restée faible, avec davantage de mouvement aux abords de certains bureaux de vote dans l’après-midi. Selon la Commission électorale nationale, aucun incident majeur n’a été signalé. En revanche, aucun chiffre officiel sur le taux de participation n’a encore été communiqué.

Sept formations en compétition

Sept formations politiques étaient en lice pour les 55 sièges du Parlement. Parmi elles figurent notamment l’Action démocratique indépendante (ADI), au pouvoir, et le Mouvement pour la libération de São Tomé-et-Principe (MLSTP), ainsi que d’autres formations représentées ou présentes sur la scène politique nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dépouillement doit désormais permettre de déterminer les rapports de force issus des urnes et de préciser la composition du prochain Parlement. Les résultats seront également suivis dans la région autonome de Principe, où les électeurs étaient appelés à désigner leur futur exécutif régional.

Des attentes tournées vers les difficultés du quotidien

Au-delà du résultat des urnes, cette élection intervient dans un contexte où les préoccupations quotidiennes occupent une place importante dans les attentes de la population.

L’accès à l’eau potable, la disponibilité et la qualité des infrastructures sanitaires ainsi que l’emploi des jeunes figurent parmi les principales préoccupations évoquées. Pour de nombreux habitants, le prochain pouvoir devra apporter des réponses concrètes à ces difficultés et améliorer les conditions de vie.

La situation de la jeunesse constitue notamment un enjeu important. Les attentes portent sur la création d’opportunités professionnelles et sur la possibilité pour les jeunes de construire leur avenir dans l’archipel.

Dans l’attente des premières tendances

Alors que les bulletins sont comptés dans les bureaux de vote, la population reste désormais attentive aux premières tendances qui devraient émerger dans les prochaines heures.

L’enjeu immédiat est de connaître la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale et l’issue du scrutin régional à Principe. Mais au-delà des résultats politiques, les électeurs attendent également de la prochaine équipe dirigeante des réponses aux difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

Le dépouillement se poursuit ainsi sous le regard d’une population qui attend de connaître le résultat de son vote, mais aussi les orientations que les futurs dirigeants donneront au pays sur les questions sociales et économiques.