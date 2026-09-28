Afrique: Le président du Conseil Souverain honore l'équipe nationale junior, championne de la CECAFA

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, Lit-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a honoré Dimanche la délégation de l'équipe nationale soudanaise des moins de 20 ans, sacrée championne du tournoi de la CECAFA, qui regroupe les sélections d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale.

Lors d'une cérémonie au palais présidentiel, Al-Burhan a félicité le peuple soudanais pour cette victoire, estimant que les jeunes joueurs avaient contribué à lui redonner joie et confiance. Il a appelé à préserver cet acquis, à soutenir les talents et à renforcer la préparation des équipes nationales.

Al-Burhan a également salué les qualités des joueurs et leur engagement dans l'entraînement, affirmant que l'État continuerait à les soutenir et à créer les conditions nécessaires à leur épanouissement.

Le vice-président de la Fédération soudanaise de football, Oussama Ata Al-Manan a remercié Al-Burhan pour cet hommage et pour son soutien constant aux équipes nationales. La fédération et la sélection junior lui ont offert le trophée, en hommage aux victoires remportées par les forces armées dans leurs efforts pour rétablir la sécurité, la stabilité et la paix dans le pays.