Soudan: Ibrahim Jaber appelle à transformer les ports soudanais en leviers de développement

28 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du Conseil Souverain de Transition, Grn. Ing. Ibrahim Jaber a affirmé dimanche que les ports maritimes constituent « une porte d'entrée vers les civilisations et un pont pour le dialogue humain et diplomatique », appelant à convertir les côtes d'espaces de menace en opportunités d'échanges et de développement durable.

Intervenant à l'ouverture du Congrès international des ports soudanais, organisé par l'Autorité portuaire en partenariat avec l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes, il a annoncé l'ouverture aux investissements sérieux et la construction de partenariats mutuellement bénéfiques, afin de maximiser les ressources du littoral de la mer Rouge.

Saluant la résilience du peuple soudanais et sa détermination à surmonter les défis avec le soutien des pays frères et amis, le général Jaber a insisté sur l'exploitation des études scientifiques pour moderniser et étendre les ports existants, créer de nouvelles infrastructures portuaires et des zones franches.

Il a plaidé pour l'adoption d'une feuille de route et de plans stratégiques assortis d'échéanciers précis, promettant un appui gouvernemental pour leur mise en oeuvre effective.

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