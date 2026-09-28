Soudan: Domaine agricole de Gezira - 75% des superficies estivales déjà cultivées

L'administration du Domaine Agricole de Gezira a annoncé que 860 000 feddans, soit 75% de la superficie prévue pour la saison estivale, avaient déjà été cultivés. Elle prévoit d'atteindre 1,05 million de feddans d'ici la fin de la saison, grâce au retour des agriculteurs et à la disponibilité de l'eau d'irrigation.

Le gouverneur du projet, l'ingénieur Ibrahim Mustafa a démenti les informations faisant état d'une pénurie d'eau généralisée, affirmant que les zones affectées ne dépassent pas 3% des terres. Selon lui, les difficultés initiales ont été surmontées grâce à la fourniture de 300 000 gallons de carburant par le ministère des Finances, au curage des canaux principaux et à l'amélioration des précipitations.

Le sorgho occupe la plus grande superficie cultivée, avec 450 000 feddans, suivi de l'arachide (150 000), du coton (140 000) et le pois d'Angole sur 120 000 feddans.