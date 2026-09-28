Sénégal: Assemblée nationale - Trois plénières prévues entre le 29 septembre et le 02 octobre 2026

27 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a signé trois convocations, toutes datées du 25 septembre 2026 à Dakar, fixant le calendrier des prochaines séances plénières des députés de la XVe législature.

La première séance, prévue ce mardi 29 septembre 2026 à 10 heures, sera consacrée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avec l'examen du projet de loi n°21/2026 modifiant la loi de 2016 relative à la carte d'identité biométrique CEDEAO. À 15 heures, les députés se pencheront sur la proposition de loi n°37/2026 portant modification du Code pétrolier de 2019.

Mercredi 30 septembre : la santé en milieu carcéral en débat

Une deuxième plénière se tiendra le lendemain 30 septembre, à 15 heures, avec à l'ordre du jour la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral.

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Vendredi 2 octobre : clôture de la session extraordinaire, dossier Sofcare examiné

Enfin, les députés se retrouveront le vendredi 2 octobre à 10 heures pour examiner le rapport de la mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits de la marque Sofcare, avant de procéder à la clôture de la troisième session extraordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale.

Ce calendrier serré illustre l'intensité de l'agenda législatif à l'approche de la fin de la session extraordinaire, entre textes sécuritaires, réforme du secteur pétrolier et enjeux de santé publique.

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