Afrique de l'Ouest: SITHO 2026 - Le ministre Gilbert Ouédraogo communie avec les festivaliers du Niger et du Mali

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité les stands du Niger et du Mali, pays invités spéciaux de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), vendredi 25 septembre 2026.

Le Niger et le Mali sont les pays invités spéciaux de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouaga-dougou (SITHO). A cet effet, le vendredi 25 septembre 2026, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité les stands des deux pays. L'objectif était de mettre en lumière leurs patrimoines culturels et de promouvoir les des-tinations nigérienne et malienne au sein de l'espace confédéral de l'AES. Au stand nigérien, le ministre chargé du Tourisme a partagé un thé avec la délégation conduite par Souleymane Anafi, secrétaire général du ministère de l'Artisanat et du Tourisme du Niger.

Ce dernier a indiqué que les échanges avec le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ont porté sur les projets de coopération commune, notamment sur les décisions stratégiques que les trois pays de l'AES doivent prendre ensemble pour améliorer le secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également indiqué que le ministre burkinabè s'est montré très curieux quant à l'offre touristique nigé-rienne. Cela a permis à la délégation de lui présenter les potentialités du pays, en insistant sur la complémentarité entre les deux pays. Les discussions ont également porté sur les questions débattues lors du forum sur le développement du tourisme dans l'espace confédéral, ainsi que sur les similitudes culturelles, illustrées par

la prestation d'un groupe musical traditionnel pré-sent sur place, a laissé entendre le chef de la délégation nigérienne.

Renforcer le partenariat

Les trois grands ensembles touristiques du Niger, a-t-il poursuivi, ont aussi été évoqués. Il s'agit du bloc du Fleuve, qui abrite les dernières girafes blanches d'Afrique de l'Ouest, du bloc de l'Est, terre de culture et de traditions avecle Sultanat de Zinder,

héritier des royaumes du Kanem-Bornou et des Etats haoussas. Le dernier grand ensemble touristique, a-t-il fait savoir, concerne le bloc du Nord (Sahara), marqué par la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré, riche en faune et en flore, ainsi que par la mosquée d'Agadez, symbole de la tradition saha-rienne et du brassage culturel local.

La visite s'est poursuivie au stand du Mali, où Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et les visiteurs ont découvert l'espace d'exposition. Le directeur général de l'Agence de promotion touristique du Mali (APTM), Sidy Keïta, a rappelé que le Mali abrite plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le pays dogon, Tombouctou, Djenné et Gao. « Nous avons aussi des espaces naturels remarquables tels que la Boucle du Baoulé et la réserve du Bafing, sans oublier des villes culturelles frontalières comme Ségou et Sikasso », a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'APTM a plaidé pour un renforcement du partenariat entre les institutions touristiques des trois Etats. Il a formulé le voeu que le salon permette de mettre en réseau les agences de voyages et d'harmoniser les stratégies au niveau des acteurs de l'hébergement.