Burkina Faso: Commune de Bobo-Dioulasso - Huit points à l'ordre du jour de la troisième session ordinaire

La Délégation spéciale de la Commune de Bobo-Dioulasso a ouvert, le jeudi 24 septembre 2026, les travaux de sa 3e session ordinaire de l'année 2026. Au total, huit points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session de deux jours.

Budget 2027, modification du budget 2026, partenariat avec le Programme national de volontariat, ce sont, entre autres, les points qui vont être soumis à l'examen et à l'adoption des délégués à l'occasion de la troisième session ordinaire de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso. Cette session s'est ouverte, le jeudi 24 septembre 2026, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS), Laurent Kontogom. Selon le PDS, cette session s'inscrit dans le cadre légal régissant les sessions ordinaires des collectivités territoriales.

« Elle se tient traditionnellement à cette période de l'année et est consacrée notamment au débat budgétaire, qui doit permettre de fixer les orientations de l'action économique et de développement de la commune », a-t-il indiqué. Huit points figurent à l'ordre du jour. Les délégués vont d'abord amender et adopter le procès-verbal de la 5e session extraordinaire de 2026. Ils vont entendre ensuite la présentation des grandes orientations du budget primitif, gestion 2027, avant d'examiner la délibération portant modification des prévisions budgétaires de la gestion 2026.

Ils vont se pencher aussi sur l'acceptation et l'affectation d'un don de soixante chaises à la commune par des citoyens. Un autre point porte sur le renouvellement de la convention de partenariat entre le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat du Burkina Faso (GIP-PNVB) et la commune, pour le recrutement et la mise à disposition de volontaires nationaux, communément appelés brigadiers communaux. Laurent Kontogom a insisté sur la qualité des échanges attendus.

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Selon lui, la réussite de la session repose sur une participation active de tous et sur des documents de qualité, susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des décisions prises. Il a invité les délégués à des débats riches, au service de l'intérêt général et du développement de la commune. Au-delà des points de décision, la session comprendra des points d'information et des divers, qui permettront aux acteurs concernés d'échanger avec les délégués sur des sujets d'intérêt local. Les travaux se poursuivent jusqu'aujourd'hui, vendredi 25 septembre, avec l'examen et l'adoption des différentes délibérations.