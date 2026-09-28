Burkina Faso: Traitement de boues de vidange à Ouahigouya - Une station de plus de 2 milliards F CFA inaugurée

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a officiellement inauguré la station de traitement de boues de vidange de la ville de Ouahigouya, dans la région de Yaadga, vendredi 25 septembre 2026.

Fini le dépotage des excretas à l'air libre dans la cité de Naba Kango. En effet, à la faveur du suivi de la campagne agro-pastorale et halieutique 2026-2027 dans la région de Yaadga, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a inauguré la toute première station de traitement de boues de vidange de Ouahigouya. Il était accompagné du gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa et des autorités régionales.

L'infrastructure réalisée à hauteur de 2,2 milliards F CFA par l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) vise le bien-être des populations, a indiqué le Directeur général (DG) de l'ONEA Flandion Idrissa Sourabié. « Les boues étaient déposées dans la nature. Donc, la réalisation de cette station va réduire les problèmes de santé publique et environnementaux », a-t-il soutenu.

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La station de Ouahigouya est dotée d'ouvrages de réception de boues de vidange, d'un dégrilleur automatique permettant de séparer les déchets solides et liquides, de deux bassins de sédimentation d'une capacité de 50 m³ chacun ainsi que 48 lits de séchage mécaniques et deux lits de séchage manuel. Le site dispose aussi d'un bâtiment administratif, d'une autonomie énergétique, d'un forage pour l'alimentation en eau potable, etc.

Au-delà de faire face aux risques environnementaux et sanitaires, Flandion Idrissa Sourabié a précisé que les boues de vidange vont être traitées puis réutilisées, sous forme du compostage destiné à l'agriculture pour la réussite de l'Offensive agropastorale et halieutique. Il est prévu, par ailleurs, l'aménagement d'espaces pour l'agriculture sous serre.

Le commandant Ismaël Sombié a félicité l'équipe de l'ONEA pour la réalisation de cette infrastructure. Selon lui, elle constitue une réponse « importante » à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Le gouvernement réaffirme son engagement à moderniser l'assainissement urbain tout en soutenant la souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales.