Sénégal: Minéraux critiques - Ziguinchor au coeur de la bataille du zircon et de la transition énergétique

Dans la région de Ziguinchor où le zircon devient désormais un enjeu de développement, de souveraineté économique et de justice sociale, la coalition nationale « Publiez ce que vous payez » veut faire des communautés locales des acteurs à part entière de la chaîne de valeur des minéraux critiques.

Le sous-sol de Ziguinchor pourrait peser lourd dans l'avenir minier et industriel du Sénégal. C'est l'un des principaux enseignements de l'étude présentée ce samedi dans la capitale régionale du sud par la coalition nationale « Publiez ce que vous payez », dans le cadre d'un projet mené avec l'African Climate Foundation.

Face aux acteurs de la société civile et aux populations des zones concernées par les activités minières, le président de la coalition, Dr Papa Fara Diallo, a insisté sur le potentiel de la région, notamment en zircon. « L'étude montre que Ziguinchor dispose d'un potentiel extrêmement important en matière de minéraux critiques dont le zircon. Ces données ont été établies à partir des informations officielles disponibles sur le potentiel minier de la région », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais au-delà du potentiel géologique, l'étude s'intéresse surtout aux conséquences de l'exploitation sur les populations. Des consultations communautaires ont ainsi permis de recueillir les préoccupations des habitants et d'identifier les opportunités qu'une meilleure valorisation du zircon pourrait générer au niveau local. « Les communautés ne doivent pas seulement subir les effets négatifs de l'exploitation minière.

Elles doivent aussi pouvoir bénéficier des opportunités qu'elle offre et les collectivités qui abritent ces ressources doivent également en tirer des retombées positives », a souligné le Dr Diallo.

L'industrialisation, l'autre enjeu de taille

L'autre enjeu est industriel. Pour la coalition, le Sénégal doit éviter de reproduire le schéma d'une exploitation essentiellement tournée vers l'exportation des matières premières. L'objectif affiché est de favoriser la transformation locale, la création d'emplois et l'émergence d'entreprises nationales autour de ces ressources. « La question est de savoir comment créer une véritable chaîne de valeur industrielle autour de ces minéraux, en renforçant les capacités des jeunes et des entreprises locales afin qu'ils puissent occuper une place importante dans cette chaîne de valeur », a expliqué le président Dr Papa Fara Diallo.

À Ziguinchor, cette problématique prend une dimension particulière. Le zircon est déjà exploité dans certaines zones de la région, tandis que d'autres espaces pourraient être concernés par de nouvelles activités minières. Une situation qui nourrit des inquiétudes chez les communautés quant à leurs droits économiques, sociaux, environnementaux et culturels. De l'avis du Dr Diallo, l'urgence est donc de renforcer la capacité des populations à défendre leurs intérêts et à négocier avec les différents acteurs.

À travers cette démarche, « Publiez ce que vous payez » entend contribuer à la réflexion nationale sur les minéraux critiques et la transition énergétique. Avec une ambition claire : faire en sorte que les richesses du sous-sol ne quittent plus simplement le pays sous forme brute, mais participent davantage à la création de valeur, d'emplois et de développement au Sénégal.

« L'enjeu, c'est de sortir de la logique de l'extractivisme qui consiste à exporter nos ressources brutes sans créer de valeur ajoutée. Nous devons réfléchir à une stratégie qui permette au Sénégal de transformer davantage ses ressources et d'en faire un véritable levier de développement industriel », a conclu le président Papa Fara Diallo.