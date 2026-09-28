Cote d'Ivoire: Dimbokro - Épiphane Zoro Bi Ballo soutient l'autonomisation des femmes

Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, a apporté un appui financier de 5 millions de FCFA et des équipements à la Fédération Lumière, engagée dans l'autonomisation des femmes.

La Fédération Lumière veut donner davantage de moyens aux femmes de Dimbokro pour prendre en main leur avenir. À l'occasion de sa sortie officielle, le 26 septembre 2026 à Dimbokro, le président du Habg, Épiphane Zoro Bi Ballo, a concrétisé son soutien à l'organisation présidée par Kady Koné. Le président de la Habg a remis des dons en matériels ainsi qu'un appui financier de 5 millions de Fcfa destinés à accompagner les initiatives de la Fédération Lumière et les projets de ses membres.

Un geste qui traduit, selon lui, la volonté d'aller au-delà des encouragements : « Mon engagement aux côtés de la Fédération Lumière est un engagement concret. Je ne suis pas venu uniquement vous apporter des encouragements ». Félicitant Kady Koné et les membres de la Fédération Lumière pour leur choix de l'union et de la mutualisation des forces, Épiphane Zoro Bi Ballo a insisté sur la nécessité de renforcer la place des femmes dans le développement local.

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Il les a notamment invitées à ne plus être seulement considérées comme des bénéficiaires des politiques de développement, mais à devenir de véritables actrices, entrepreneures, responsables, porteuses de solutions et forces de proposition.

Dans cette dynamique, la Fédération Lumière entend développer plusieurs axes d'intervention, notamment la formation, le mentorat et l'accompagnement des porteuses de projets. Elle ambitionne également de faciliter l'accès aux opportunités, aux financements et aux partenariats, tout en favorisant la création d'activités génératrices de revenus et la cohésion sociale. Le président de la Habg a, par ailleurs, exhorté les responsables et membres de l'organisation à inscrire leurs actions dans une logique de résultats.

Pour lui, les initiatives engagées doivent permettre de mesurer concrètement leur impact sur les conditions de vie et l'autonomisation économique des femmes de Dimbokro.

Cette cérémonie avait une dimension particulière pour Épiphane Zoro Bi Ballo. De 1996 à 1999, il avait exercé à Dimbokro en qualité de juge de section adjoint. Près de trois décennies plus tard, son retour dans la capitale du N'Zi marque ainsi une étape symbolique de son parcours. « Les fonctions ont changé, le temps a passé, mais une chose demeure : le devoir de servir », a-t-il rappelé, présentant ce déplacement comme une continuité de son engagement au service des populations.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Lataille Koffi N'Guessan, président du Conseil régional du N'Zi, du 2e adjoint au maire de Dimbokro, représentant le ministre Adama Coulibaly, maire de la commune, ainsi que de plusieurs cadres de la région du N'Zi, dont le Général Kouakou Nicolas, ancien commandant supérieur de la Gendarmerie nationale.