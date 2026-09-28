Cote d'Ivoire: Thèse/Confrérie Dozo dans le champ sécuritaire - Amadou Koné ouvre des pistes de solutions pour une gouvernance paisible

L'École doctorale Société, Communication, Arts, Lettres et Langues de l'Université Félix Houphouët-Boigny a été le samedi 26 septembre 2026, le théâtre d'un moment académique majeur. Au pôle scientifique de Bingerville, Amadou Koné a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en Sociologie du politique et de l'intégration, devant un jury composé d'universitaires et de spécialistes du domaine.

Intitulée « Problématique du maintien de la confrérie Dozo dans le champ sécuritaire ivoirien : cas des sous-préfectures de Korhogo et d'Odienné », cette recherche s'intéresse à une question au coeur des dynamiques locales de sécurité en Côte d'Ivoire : pourquoi les Dozo continuent-ils d'occuper une place dans la gouvernance sécuritaire locale malgré le redéploiement des forces de défense et de sécurité de l'État ?

À travers une approche mixte à dominante qualitative, selon, Amadou Koné, les résultats de l'étude ont permis de mettre notamment en évidence le rôle de la légitimité communautaire des Dozo, des représentations sociales favorables dont ils bénéficient et des relations de coopération développées avec les autorités administratives, coutumières et les forces de sécurité de l'État.

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« Au-delà du seul cas des Dozo, cette thèse apporte ainsi un éclairage sur les transformations de la gouvernance de la sécurité en Côte d'Ivoire. Elle montre que, sur le terrain, la production de la sécurité peut résulter d'interactions entre acteurs étatiques et non étatiques, dans un contexte où les réalités sociales et communautaires influencent les pratiques sécuritaires », a-t-il expliqué.

La recherche d'Amadou Koné ouvre également des pistes de réflexion sur les politiques publiques de sécurité, la cohésion sociale et la gouvernance locale.

À l'issue de la soutenance, le jury, présidé par Baha Bi Youzan, avec Bah Mahier Jules Michel comme directeur de thèse, et composé de Toh Alain, M. Gacha Franck-Gautier comme rapporteurs et Dje Bi Tchan Guillaume comme examinateur, a déclaré le candidat admis au grade de Docteur avec la mention « Très honorable » et des félicitations.

Cette distinction vient couronner plusieurs années de recherche consacrées à la compréhension des mécanismes sociaux et politiques qui façonnent la sécurité au niveau local.

Avec cette thèse, Amadou Koné apporte une contribution au débat scientifique sur la gouvernance sécuritaire en Côte d'Ivoire et rappelle une réalité essentielle, comprendre la sécurité ne consiste pas seulement à étudier les institutions de l'État, mais aussi les acteurs sociaux qui, sur le terrain, participent à sa construction.