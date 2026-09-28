Cote d'Ivoire: Décès de Georges Taï Benson - Amadou Coulibaly et Françoise Remarck rendent hommage à une icône de l'audiovisuel ivoirien

La Côte d'Ivoire pleure l'un de ses pionniers de l'audiovisuel. Georges Taï Benson, producteur, présentateur et animateur de renom, est décédé le vendredi 25 septembre 2026. À l'annonce de cette disparition, de nombreuses personnalités ont exprimé leur émotion, parmi lesquelles le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Amadou Coulibaly a salué la mémoire d'un homme dont le parcours est intimement lié à l'histoire de l'audiovisuel ivoirien. Le ministre a rappelé que Georges Taï Benson a intégré la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) en décembre 1965 et qu'il a consacré près de six décennies à l'animation, à la production et à la formation.

Selon lui, l'illustre disparu a accompagné plusieurs générations d'Ivoiriens tout en contribuant à la révélation de nombreux talents. « Son parcours se confond avec plusieurs décennies de l'histoire de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire », a-t-il souligné, rappelant également les nombreuses distinctions reçues par Georges Taï Benson, dont celle de Grand Officier du Mérite culturel.

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Au nom du ministère de la Communication et de l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, Amadou Coulibaly a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'aux professionnels des médias et de la culture.

De son côté, Françoise Remarck a exprimé sa « profonde tristesse » après avoir appris le rappel à Dieu de celui que beaucoup surnommaient simplement « GTB ». Dans un hommage publié sur sa page Facebook, la ministre a confié qu'il lui était difficile d'évoquer cette grande figure au passé.

Elle a décrit Georges Taï Benson comme un pionnier, un précurseur et une présence familière pour plusieurs générations d'Ivoiriens. Selon elle, il a largement contribué à donner une place de choix à la culture sur les écrans nationaux et à favoriser l'émergence de nombreux talents.

Françoise Remarck a également rappelé que le défunt avait été distingué dans plusieurs ordres honorifiques, notamment comme Commandeur de l'Ordre du Mérite culturel. Elle a estimé que son oeuvre et son héritage continueront d'inspirer les générations futures.

Alors que les hommages se multiplient, la disparition de Georges Taï Benson laisse un vide considérable dans le paysage audiovisuel et culturel ivoirien. Mais son parcours exceptionnel, son engagement dans la promotion de la culture et sa contribution à la formation de nombreux professionnels demeureront gravés dans la mémoire collective nationale.