Afrique: Solidarité - African Hope Foundation lance ses activités par une distribution de kits scolaires à des orphelins de policiers

Cette rentrée scolaire 2026-2027 est l'occasion choisie par l'African Hope Foundation pour officiellement lancer ses activités à travers une première action sociale en faveur de 50 enfants orphelins issus de familles de policiers. Une initiative qui marque le début d'un vaste programme de distribution de 600 kits scolaires à travers Abidjan et l'intérieur du pays.

C'est la journée sportive de la 41e promotion (2017-2019) organisée à l'école de police le samedi 26 septembre 2026, qui a servi de cadre à cette première action placée sous le signe de la solidarité qui vise à soutenir les parents et tuteurs confrontés aux nombreuses dépenses liées à la reprise des cours.

Pour cette première opération, 50 kits scolaires ont été distribués aux orphelins issus des familles des policiers des 40e, 41e et 42e promotions.

Les kits offerts sont destinés aux différents niveaux d'enseignement, de la maternelle jusqu'à la classe de troisième, comprennent notamment des sacs scolaires, des cahiers, des cahiers de composition, des stylos, des ardoises et diverses fournitures essentielles à une rentrée réussie.

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L'objectif de ce geste selon Odette Shirley Traoré, coordinatrice des activités de la fondation est de permettre à chaque bénéficiaire de disposer du matériel nécessaire pour entamer l'année scolaire dans les meilleures conditions possibles.

Une fondation tournée vers l'éducation

Si la cérémonie marque officiellement le début des activités de l'African Hope Foundation, sa mise en place remonte à près d'un an. Cette période a été consacrée à la structuration de l'organisation et à la préparation de ses différents projets sociaux, a indiqué dans son intervention, la coordinatrice.

Au-delà de cette première distribution, a-t-elle précisé, la fondation nourrit de grandes ambitions en matière de soutien à l'éducation. Elle prévoit en effet la distribution de 600 kits scolaires dans plusieurs communes d'Abidjan ainsi que dans diverses localités de l'intérieur du pays.

Pour elle, cette action n'est qu'un point de départ. La fondation entend mener durablement des initiatives en faveur de l'éducation, de la réussite scolaire et de l'épanouissement des enfants, notamment ceux issus de milieux vulnérables.

A l'en croire, à travers cette démarche, l'African Hope Foundation espère contribuer concrètement à offrir de meilleures perspectives d'avenir aux orphelins et aux enfants en situation de fragilité sociale.

Par ailleurs, Odette Shirley Traoré a fait savoir que la fondation a pour mission de contribuer au bien-être des communautés à travers des actions sociales et humanitaires, avec une attention particulière accordée aux enfants et aux femmes.

« Nous plaçons les enfants et les femmes au coeur de nos actions parce qu'ils constituent les couches les plus vulnérables de nos communautés », a-t-elle conclu.