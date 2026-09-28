Cote d'Ivoire: Cocody-Bonoumin - We Care lance trois mois d'opération pour un quartier plus propre

Samedi 26 septembre 2026. Il est 7h10. Le soleil pointe déjà à l'horizon. À Riviera Bonoumin, dans la commune de Cocody, les rues s'animent au rythme des pelles, brouettes, machettes, gants et chasubles. Les membres de l'Ong We Care sont à pied d'oeuvre pour donner un nouveau visage au quartier. L'organisation a lancé, une vaste opération d'assainissement qui s'étendra sur trois mois. Objectif : contribuer à l'amélioration durable du cadre de vie et au bien-être des populations.

Pour cette première journée, les équipes se sont attaquées aux caniveaux obstrués par les déchets, au nettoyage des voies ainsi qu'à l'enlèvement des détritus dans plusieurs secteurs de Bonoumin. « Il s'agit de notre activité de salubrité et, comme vous le savez, la salubrité fait partie des éléments essentiels au bien-être des riverains », a déclaré le président de l'Ong We Care, Motowe Evandé.

Selon lui, l'intervention devait débuter au niveau de la zone de dépôt des déchets, avant de s'étendre aux différentes voies et bretelles du quartier. Une démarche qui traduit la volonté de l'organisation d'inscrire cette action dans la durée. Pour le chef de projet de l'Ong, Kouhiko Harrison, l'essor urbain de Bonoumin doit nécessairement s'accompagner d'une amélioration du cadre de vie.

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Le quartier connaît en effet une transformation rapide, avec la multiplication des constructions et l'apparition de nouveaux immeubles. « Nous avons remarqué que Bonoumin est en train de se développer. Il y a beaucoup d'immeubles qui sortent de terre. Mais s'il y a de beaux immeubles qui sont construits, il faut également que le cadre de vie des populations soit assaini », a-t-il souligné.

Cette opération bénéficie de l'appui de la mairie de Cocody. La municipalité a remis dix poubelles à l'ONG We Care afin de contribuer à une meilleure gestion des déchets dans le quartier. La Nouvelle Pharmacie Bonoumin, la structure de BTP Le Bâtisseur et le commissariat du 35e arrondissement soutiennent également l'initiative. Au-delà du nettoyage des rues et des caniveaux, We Care entend sensibiliser les populations à l'adoption de comportements responsables en matière de salubrité.

Pendant trois mois, l'organisation compte ainsi maintenir la mobilisation sur le terrain et encourager les riverains à participer à la préservation de leur environnement.

Engagée dans la sensibilisation et l'accompagnement des populations, notamment des jeunes, l'Ong We Care intervient autour de trois axes majeurs : la santé, l'entrepreneuriat et la lutte contre les addictions. À travers ses différentes initiatives, elle entend contribuer à la prévention, à l'autonomisation et au bien-être des communautés.