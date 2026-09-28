Cote d'Ivoire: Gohitafla/'Orphelinat Gouananfla' - Une promesse d'enfance transformée en projet pour les orphelins

À Gohitafla, dans la région de la Marahoué, une première pierre a été posée, le 25 septembre 2026, pour la construction d'un complexe dédié à l'enfance, à la culture et à l'autonomie. Et ce, à travers l'Orphelinat Gouananfla. Porté par l'Association pour la Valorisation de la Francophonie (AVF), le projet « Les Orphelins de la Francophonie » entend offrir aux enfants privés de protection familiale un cadre de vie, d'éducation et d'épanouissement.

À Gohitafla, la cérémonie avait des airs de fête, vendredi 25 septembre 2026. Au milieu des autorités préfectorales, des responsables administratifs, des chefs traditionnels, des associations et des populations, le masque zaouli, emblématique du peuple Gouro, a donné à la cérémonie une touche particulière. Rythmes, mouvements et communion populaire ont accompagné un geste symbolique : la pose de la première pierre d'un futur complexe consacré aux enfants.

Pour sa part, le premier adjoint au maire, Tah Bi Djè Boniface qui représentait Mme le maire de Gohitafla, Naya Jarvis Zamblé, a salué cette initiative. Aussi a-t-il traduit l'infinie gratitude de la mairie à l'AVF avant d'appeler les populations à s'accrocher à ce projet.

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À l'origine de cette initiative, l'Association pour la Valorisation de la Francophonie (AVF), fondée et présidée par Jacqueline Nizet. Le projet « Les Orphelins de la Francophonie » prévoit la construction d'un orphelinat, mais aussi d'un domaine agricole et d'un centre culturel.

Pour la présidente-fondatrice de l'AVF, cette journée est d'abord l'aboutissement d'une promesse faite durant son enfance. Elle avait neuf ans lorsqu'elle a perdu sa mère.

« À cet âge, on ne comprend pas toujours tout ce qui nous arrive. Mais certains moments restent gravés en nous », a-t-elle confié. Dans son esprit d'enfant, une promesse s'était alors imposée : « Maman, je vais le faire. Je vais construire cet orphelinat. »

Des années plus tard, cette promesse prend forme à Gohitafla.

De la mémoire à l'action

Pour Jacqueline Nizet, il ne s'agit toutefois pas de construire uniquement un bâtiment. Le projet vise à proposer un véritable parcours de vie aux enfants privés de protection familiale.

« Nous ne voulons pas simplement leur offrir un toit », a-t-elle expliqué. Un enfant doit pouvoir être protégé, nourri, soigné, scolarisé, entouré et accompagné jusqu'à son autonomie.

La conception du projet tient compte des différentes étapes de la croissance de l'enfant. Espaces de vie, salles de classe, bibliothèque, espaces récréatifs, lieux de santé et espaces extérieurs doivent contribuer à créer un environnement adapté aux besoins des enfants.

L'ambition va donc au-delà de l'hébergement. Il s'agit de construire un cadre où l'enfant peut grandir, apprendre, se former et préparer son avenir.

Le futur complexe reposera sur trois composantes. La première est l'orphelinat. La deuxième concerne le domaine agricole, appelé notamment à contribuer à l'alimentation des enfants et, à terme, à l'autonomie du projet. La troisième est le centre culturel.

Ce dernier doit constituer un espace d'échanges entre la Côte d'Ivoire, l'Afrique, la Francophonie et le reste du monde. Conférences, formations, expositions, rencontres institutionnelles et échanges universitaires ou culturels pourraient y être organisés.

« La Francophonie ne doit pas être seulement un espace linguistique. Elle doit aussi être un espace de circulation des idées, des compétences, des cultures et des solidarités », a souligné Jacqueline Nizet.

Un projet qui appelle à la solidarité

Si la cérémonie marque officiellement le démarrage symbolique des travaux, l'initiatrice assure qu'un important travail préparatoire a déjà été réalisé. La conception architecturale a été engagée, le site identifié, la préparation technique effectuée et le permis de construire obtenu.

Mais le chemin reste long. Pour la présidente-fondatrice de l'AVF, le projet ne pourra pas être porté par une seule structure. Institutions, collectivités, associations, entreprises, fondations, professionnels, bénévoles et partenaires ivoiriens, africains et internationaux sont appelés à apporter leur contribution.

Cette nécessité de solidarité a également été relevée par Touré Gninlfan François, secrétaire général de préfecture. Pour lui, la pose de cette première pierre traduit une volonté collective d'agir en faveur des enfants.

« Il faut être plus juste, plus humain et plus solidaire pour les enfants », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Nous ne pouvons pas simplement nous appuyer sur le sort, mais plutôt passer à l'action en leur faveur. »

Le représentant de l'administration préfectorale a salué l'AVF pour avoir entendu l'appel des populations et choisi d'agir en faveur de l'enfance.

« L'enfant est aussi le présent le plus précieux »

Du côté du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le projet reçoit également un accueil favorable. Le directeur régional a rappelé les difficultés auxquelles sont confrontés certains enfants, privés de l'affection et du soutien parental nécessaires à leur développement.

« L'enfant n'est pas seulement l'avenir de notre nation. Il en est aussi le présent le plus précieux », a-t-il déclaré.

Selon lui, la construction de l'orphelinat répond à une préoccupation à la fois morale et sociale. Le futur édifice doit offrir un cadre sécurisant, empreint d'amour et d'espoir aux enfants qui en ont besoin.

La direction régionale a, par ailleurs, annoncé sa disponibilité à accompagner le projet sur les plans technique et documentaire, en collaboration avec les partenaires de l'État.

Au-delà des discours, Jacqueline Nizet souhaite surtout que le complexe s'intègre pleinement à la vie locale. Elle a invité les habitants à s'approprier cette initiative afin qu'elle devienne une partie de l'histoire du territoire.

À l'issue de la cérémonie, la première pierre ne symbolisait donc pas seulement le début d'un chantier. Elle matérialisait une promesse vieille de plusieurs décennies et une ambition tournée vers l'avenir.

« Nous ne posons pas seulement une première pierre. Nous posons les fondations d'un lieu de protection, d'un lieu d'éducation, d'un lieu d'avenir », a résumé Jacqueline Nizet.

À Guéhitafla, une promesse faite par une enfant à sa mère vient ainsi de franchir une nouvelle étape. Reste désormais à transformer cette pierre inaugurale en un lieu vivant, capable d'offrir aux enfants protection, éducation et perspectives d'avenir.