Afrique de l'Ouest: Parlement panafricain - Une mission de plaidoyer à Dakar pour accélérer la ratification des instruments de l'UA

Le Groupe régional de l'Afrique de l'Ouest du Parlement panafricain (PAP) effectuera, du 28 septembre au 1er octobre 2026 à Dakar, une mission de plaidoyer consacrée à l'accélération de la ratification de plusieurs instruments de l'Union africaine.

Conduite par le président du Groupe régional, l'honorable Lazare Yao Yao, la délégation sera composée de six parlementaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Sénégal et de la Sierra Leone.

Au coeur de cette mission figure le Protocole révisé relatif au Parlement panafricain, adopté en 2014 à Malabo. Son entrée en vigueur doit permettre au PAP d'évoluer vers une institution parlementaire dotée de pouvoirs législatifs. La délégation entend ainsi sensibiliser les autorités et parlementaires sénégalais à l'importance de la ratification de cet instrument et au rôle des parlements nationaux dans ce processus.

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Le plaidoyer portera également sur plusieurs autres instruments de l'Union africaine, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le Protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement, ainsi que les protocoles consacrés aux droits des personnes handicapées et au droit à une nationalité et à l'éradication de l'apatridie.

Les discussions concerneront aussi plusieurs protocoles liés à l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), notamment ceux relatifs à l'investissement, au commerce numérique et à la participation des femmes et des jeunes au commerce.

Selon le programme communiqué, la mission débutera lundi 28 septembre à l'Assemblée nationale par une rencontre avec les députés sénégalais membres du PAP. Cette réunion doit permettre de coordonner les approches de plaidoyer. La délégation prévoit également des échanges avec la Commission des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur ainsi qu'avec les responsables des différents groupes parlementaires.

Des rencontres sont ensuite prévues avec les ministères chargés de l'Industrie et du Commerce, de la Famille et des Solidarités et de la Justice. La délégation doit également s'entretenir avec la Commission électorale nationale autonome (CENA), le premier vice-président de l'Assemblée nationale et la Commission nationale des droits de l'Homme.

Des entretiens avec le ministre chargé des Affaires étrangères, le Premier ministre et le président de la République figurent également dans le projet de programme, sous réserve de confirmation.

À travers cette mission, le Parlement panafricain entend renforcer sa coopération avec les institutions sénégalaises et identifier des pistes d'action communes en vue de la signature, de la ratification, de la transposition dans le droit national et de la mise en oeuvre des instruments concernés.