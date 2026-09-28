Sénégal: Cancer du sein - 2 220 nouveaux cas enregistrés chaque année au pays

Environ 2 220 nouveaux cas de cancer du sein sont recensés chaque année au Sénégal, avec plus de 1 300 décès, selon la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), Dr Fatma Guenoune. Elle s'exprimait dimanche à l'occasion du lancement des activités d'Octobre Rose.

Le cancer du sein reste le premier cancer chez la femme au Sénégal. C'est le constat dressé par la présidente de la LISCA, Dr Fatma Guenoune, lors d'une randonnée pédestre organisée dimanche pour marquer le lancement des activités d'Octobre Rose, placées cette année sous le thème « Agir pour la vie », selon l'APS.

« Pour le cancer du sein, nous enregistrons environ 2 220 nouveaux cas au Sénégal, avec une mortalité de plus de 1 300 décès », a-t-elle déclaré. Selon elle, malgré une régression du cancer du col de l'utérus, le cancer du sein demeure une préoccupation majeure de santé publique. Elle a ainsi insisté sur l'importance du dépistage précoce, qui permet de détecter les éventuelles anomalies et de favoriser une prise en charge rapide.

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À cet effet, la LISCA va mettre en place, à partir du 1er octobre, des consultations de dépistage à son siège. « Je demande à toutes les femmes de venir se faire dépister du lundi au samedi », a lancé Dr Fatma Guenoune. Les femmes chez lesquelles des anomalies seront détectées au niveau des seins bénéficieront d'un accompagnement de la LISCA.

La présidente de la Ligue a toutefois relevé le coût élevé de la prise en charge du cancer et appelé à un renforcement du soutien financier à l'organisation afin de lui permettre de mieux accompagner les patientes. Le lancement d'Octobre Rose a été marqué par une forte mobilisation populaire. Plus de 3 400 personnes ont pris part à la randonnée organisée pour soutenir les activités de la LISCA.

Dr Fatma Guenoune a également salué l'engagement des partenaires de la Ligue, notamment DP World, la Fondation Sénégal Solidaire et Wave Sénégal, présentés comme les principaux sponsors de cette édition.