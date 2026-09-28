Sénégal: Saint-Louis accueille le Festival des sports nautiques

La deuxième édition du Festival des sports nautiques s'est tenue samedi à Saint-Louis autour du thème « La mer, notre terrain de jeu, notre responsabilité ». Organisée par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), l'initiative s'inscrit dans la dynamique de préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et de l'arrivée de la flamme olympique à Saint-Louis.

Après une première édition organisée à Dakar en août 2025, le Festival des sports nautiques a posé ses valises à Saint-Louis. Une délocalisation saluée par Ndeye Penda Diouf Sène, présidente du Comité régional olympique et sportif de Saint-Louis, qui y voit « un honneur » pour la ville. Selon elle, cette activité vise notamment à préparer les jeunes aux JOJ Dakar 2026 et à accompagner la mobilisation autour de l'arrivée de la flamme olympique prévue les 3 et 4 octobre prochains.

Le festival a permis aux jeunes de découvrir plusieurs disciplines sportives, notamment le surf, le canoë-kayak, la natation, le beach-volley, le beach-handball, le beach wrestling et le basket 3x3. « Saint-Louis est une ville d'eau et il est tout à fait naturel que des sports nautiques soient créés autour de ces cours d'eau », a souligné Ndeye Penda Diouf Sène. Elle estime que cette initiative doit permettre aux jeunes de découvrir « la dimension nautique » et les opportunités qu'elle offre pour le développement du sport à Saint-Louis.

Au-delà des activités sportives, le festival comporte une importante dimension éducative et citoyenne. Des ateliers ont porté sur la sécurité en mer, la prévention des noyades, la protection de l'environnement marin, la prévention de l'immigration clandestine ainsi que les valeurs olympiques.

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Pour la responsable sportive, « l'olympisme, ce n'est pas seulement le sport. L'olympisme, c'est la culture ». Le festival prévoit également des animations culturelles destinées à valoriser les talents locaux et la richesse culturelle de Saint-Louis.