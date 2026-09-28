Ethiopie: Le pays davantage tiré entre développement économique et guerre civile

Vendredi 25 septembre 2026, un nouveau front s'est ouvert entre un groupe armé rebelle et les forces fédérales autour du fleuve Tezeke, dans le Tigré occidental. Cela confirme les craintes des observateurs qui voyaient l'Éthiopie compter plusieurs fronts militaires actifs simultanément dans le nord du pays.

Alors que le pays inaugure des autoroutes, des lignes ferroviaires et le plus grand barrage d'Afrique, il s'enfonce à nouveau dans une guerre civile qui menace d'engloutir ces gains. En dix ans, Addis-Abeba a misé sur les infrastructures pour devenir la locomotive de la Corne de l'Afrique. Le GERD (Grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu), a commencé à produire à plein régime.

La ligne ferroviaire Addis-Djibouti transporte des millions de tonnes. Les nouveaux parcs industriels autour d'Adama et Hawassa devaient créer des centaines de milliers d'emplois. L'objectif, c'est une croissance à deux chiffres, l'autosuffisance énergétique et un hub logistique pour 120 millions d'Éthiopiens. Les bailleurs, Chinois et Émiratis en tête, ont financé ces chantiers. Sur le papier, l'Éthiopie de 2026 devait être celle de la décennie africaine. Mais le pays reste confronté à une crise qui ne s'st jamais refermée et la guerre a repris le dessus.

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Tout a commencé fin 2020 au Tigré. Conflit entre le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed et le Front populaire de libération du Tigré (Tplf). Bilan : des centaines de milliers de morts, des famines, des accusations de crimes de guerre.

Un accord de paix avait été signé à Pretoria en novembre 2022. Désarmement du Tplf, accès humanitaire, reconstruction. Deux ans plus tard, l'accord est en miettes. Les raisons : désaccords sur le statut du Tigré occidental, revendiqué à la fois par des milices amharas et par les autorités régionales tigréennes, et lenteur du désarmement.

En 2025, la contestation a débordé. L'Amhara, allié d'hier du gouvernement, s'est retourné. L'Oromia, avec la branche de l'Armée de libération Oromo (Ola), maintient la pression. Résultat : en septembre 2026, on compte des combats actifs au Tigré, en Amhara, en Afar et désormais autour du Tezeke depuis le vendredi 25 septembre.

Quand la guerre grignote le développement

Le coût est lourd et immédiat pour le pays. Puisque le corridor vers Djibouti, vital pour les exportations, est régulièrement coupé. Les investisseurs fuient. Le Gerd, symbole de souveraineté, est devenu une cible militaire potentielle. L'aide humanitaire ne passe plus dans plusieurs zones du nord. Pire : l'État consacre une part croissante du budget à la défense. Les projets d'écoles, d'hôpitaux et d'électrification rurale sont gelés. Les jeunes qui devaient être embauchés dans les zones industrielles sont recrutés ou enrôlés.

Pendant ce temps, les négociations échouent et la médiation est à bout de souffle. Puisque l'Union africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) et même les Émirats ont tenté de relancer le dialogue. Sans succès. Chaque camp pose des conditions impossibles : autonomie totale d'un côté, désarmement préalable de l'autre. La méfiance née des massacres de 2020-2022 rend toute concession politiquement coûteuse.

L'aggravation de la situation conduit vers deux Éthiopies qui s'éloignent. Face à face, il y a donc deux récits. Celui d'un pays qui veut rattraper son retard avec des infrastructures du 21e siècle. Et celui d'un pays fracturé par des griefs historiques, ethniques et territoriaux jamais réglés. Tant que le politique ne rattrapera pas l'économique, chaque nouveau barrage, chaque nouvelle route pourra être détruite plus vite qu'elle n'a été construite.