Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «La police ne doit pas rester l'enfant pauvre»

Lors d'une conférence de presse hier, le leader du Parti mauricien social démocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval, a demandé au gouvernement de revoir sa copie concernant le National Crime Agency (NCA) Bill. Selon lui, cette réforme n'est pas «fit for purpose», car elle ne prend pas suffisamment en compte la situation de la force policière et le problème de la drogue à Maurice.

Xavier-Luc Duval évoque une «dégradation considérable» du law and order dans le pays. Il estime que la future NCA sera principalement axée sur la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, sans répondre aux difficultés auxquelles fait face la police.

Selon lui, les deux principales lacunes du projet de loi sont l'absence de mesures spécifiques concernant la lutte contre la drogue et l'absence d'une véritable réforme de la police. Il a également déploré que le texte ne fasse aucune mention des provisional charges. Le PMSD réclame par ailleurs depuis longtemps la création d'une Specialised Drug Court.

Concernant la police, Xavier-Luc Duval estime que c'est une erreur de ne pas prendre en compte les quelque 12 000 policiers, qu'il décrit comme mal payés, mal équipés et mal formés, alors que les futurs agents de la NCA bénéficieront de conditions salariales plus attractives.

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«Il y aura deux organisations complètement différentes pour le law enforcement à Maurice : d'un côté, la police, qui restera l'enfant pauvre, et de l'autre, le grand luxe pour la future NCA, ce qui va créer une grande frustration au sein de la force policière», a-t-il déclaré, parlant également des policiers comme des «children of a lesser God» et des agents de la NCA comme des «children of a greater God».

Le leader du PMSD a toutefois reconnu que le pouvoir d'ouvrir une enquête reste la prérogative du Directeur des poursuites publiques, ce qu'il considère comme positif.

S'agissant du futur directeur de la NCA, Xavier-Luc Duval a regretté que le gouvernement n'ait pas tenu sa promesse de mettre en place un Constitutional Appointments Committee. Il a également qualifié de «farce» les consultations avec le leader de l'opposition concernant les nominations à la tête des institutions publiques. Il ne voit, par ailleurs, aucun problème à une éventuelle contestation du projet de loi.

Abordant le dossier des Chagos, Xavier-Luc Duval estime que les précédents gouvernements, sous sir Anerood Jugnauth, Navin Ramgoolam et Pravind Jugnauth, avaient fait avancer le dossier vers une conclusion qu'il considérait comme satisfaisante après 50 ans.

Enfin, Xavier-Luc Duval a annoncé plusieurs activités le 9 octobre prochain pour marquer le 96e anniversaire de sir Gaëtan Duval.