Afrique: Eliminatoires CAN 2027/Burkina Faso-Bénin (1-1) - Les Etalons passent à côté de leur objectif

Pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, les Etalons du Burkina Faso ont été tenus en échec par les Guépards du Bénin (1-1), le vendredi 25 septembre 2026 au stade du 4-Août.

Un naufrage collectif. C'est ainsi que le sélectionneur national Amir Abdou qualifie la prestation des Etalons face aux Guépards du Bénin pour ce premier match des éliminatoires de la CAN 2027. Et lui le capitaine du navire n'a rien pu faire pour l'éviter. Cette confrontation comportait bien un piège pour les Burkinabè. Celui de se sentir trop beau dans leur costume de favori au risque de passer à côté de l'objectif qui est les trois points. Le scénario "catastrophe" s'est pourtant dessiné dès la première période de jeu même si les Etalons l'ont bien négociée en regagnant les vestiaires avec un avantage au marquoir.

Le milieu à trois, composé de Ismahila Ouédraogo, Lohann Doucet et de Rachid Kouda qui honorait sa première sélection a tout de suite eu du mal les premières minutes face à un effectif béninois expressément dense dans ce compartiment. C'était le premier point marqué par le capitaine Sessi D'Almeida et ses camarades qui ont contraint les Etalons à construire leurs offensives à partir des flancs. Ce que Issa Kaboré et Ousséni Bouda dans le couloir droit, Arsène Kouassi et Georgi Minoungou dans celui de gauche, poussés par le public ont plus ou moins réussi sur l'ensemble des 45 premières minutes.

C'est d'ailleurs l'une de ces attaques depuis le côté gauche qui se solde par un maniement de la balle de la main d'un défenseur béninois dans la surface. Le penalty qui s'en suit est transformé par Franck Lassina Traoré (19e) permettant aux Etalons de prendre l'avantage au score. Les Guépards eux, prennent la pleine mesure de leur force au milieu de terrain et surtout de ce dont l'adversaire est capable ou pas. Et cela, les Etalons vont vite s'en rendre compte de retour des vestiaires.

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C'est une équipe métamorphosée des Guépards qui a repris le match pied au plancher. Le repositionnement plus en avant des ailiers Yamirou Ouorou et Rodolfo Aloko va gêner considérablement les latéraux burkinabè et les empêcher d'être les déclencheurs des actions offensives qu'ils ont été en première période. Le reste du bloc béninois en profite pour presser plus haut au regard « d'une certaine lourdeur de la défense burkinabè », dira plus tard le sélectionneur Gernot Rohr. Les Etalons privés de leurs pistons sont acculés et perdent rapidement en fraîcheur physique.

Les déchets techniques se multiplient. Les cris d'alerte du capitaine Hervé Koffi à ses coéquipiers pour qu'ils se ressaisissent n'y feront rien, pas plus que ceux du public qui réclame des changements. Aiyegun Tosin, Junior Olaïtan, Yamirou Ouorou et Sessi D'Almeida exploitent les espaces laissés par le peu de mouvement coté burkinabè pour porter à répétition le danger devant les buts de leurs hôtes. L'irréparable fini par survenir à la 66e minute. Georgi Minoungou accroche Yamirou Ouorou dans la zone de vérité donnant lieu à un pénalty transformé par Aiyegun Tosin.

Les visiteurs vont continuer à se faire menaçants malgré l'égalisation. Entré à la 45e minute pour aider au milieu de terrain, Axel Taonsa est ressorti au bout de vingt minutes de même que Franck Lassina Traoré et Ismahila Ouédraogo. Mais leurs remplaçants Bebel Doumbia, Pierre Landry Kaboré et Elohim Kaboré ne feront pas mieux. Amir Abdou évoque la fatigue, la mauvaise forme des cadres Edmond Tapsoba et Ismahila Ouédraogo pour des raisons de santé ainsi que la maladie de Dango Ouattara qui n'ont pas facilité les choses.

Ce rendez-vous manqué, les Etalons devront rapidement se remettre en selle dès ce lundi face à la Centrafrique pour ne pas compromettre leurs chances de qualification. Quant aux Béninois, ce point pris contre l'équipe censée être la plus forte du groupe est un bon coup de fouet au moral pour aborder la rencontre contre la Mauritanie qui, grâce à sa première victoire, occupe la première place après la première journée.

Voro KORAHIRE

Fiche technique

1re journée des éliminatoires de CAN 2027

Vendredi 25 septembre

2026, Stade du 4 Aout de Ouagadougou.

Heure : 19 GMT

Temps : 31°, ciel dégagé avec quelques nuages

Pelouse : naturelle, bonne

Public : environ 20 000

spectateurs

Arbitres : Omar Abdulkadir Artan (Somalie), Hamza Hagi Abdi (Somalie), Ali Mohamud Mahad (Somalie), Abdifatah Saed Saed Mire (Somalie).

Buts : Franck Lassina Traoré (penalty 19e), Aiyegun Tosin (penalty 67e).

Avertissements : Franck

Lassina Traoré (56e), Junior Olaïtan (21e)

Expulsion : Néant

Burkina Faso : Hervé Koffi Kouakou, Franck Lassina Traoré (puis Pierre Landry Kaboré 71e), Yacouba Nasser Djiga, Lahann Doucet, Issa Kaboré, Ousséni Bouda,

Edmond Tapsoba (puis Abdoul Rachide Gnanou 85e), Ismahila Ouédraogo (puis

Bebel Doumbia 71e), Georgi

Minoungou, Rachid Kouda (puis Axel Taonsa 45e puis Elohim Kaboré 71e), Arsène Kouassi Kan.

Sélectionneur : Amir Abdou.

Bénin : Marcel Dandjinou, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Yamirou Ouorou (puis Samadou Attidjikou 79e), Imourane Hassane, Aiyegun Tosin (puis Joseph Oloko 86e), Charlemagne Azongnitodé, Mohamed Tijani, Sessi D'Almeida, Rodolfo Aloko (puis Olatoundji Tesseilimi 79e), Junior Olaïtan (puis Francisco Dodji Dokou 90+2).

Sélectionneur : Gernot Rohr