Burkina Faso: Journée mondiale du Tourisme - Le message du ministre de la Communication, de la Culture, des ARTs et du Tourisme

document

La Journée mondiale du Tourisme a été célébrée hier dimanche 27 septembre 2026 sur le thème « Agenda numérique et intelligence artificielle pour repenser le tourisme ». Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, dans ce message, rappelle l'importance du tourisme dans le développement des pays. Pour lui La transformation numérique représente donc une opportunité majeure pour le tourisme burkinabè.

«A l'instar des autres Etats membres d'ONU Tourisme, le Burkina Faso célèbre, ce 27 septembre 2026, la 46e Journée mondiale du Tourisme. Cette journée constitue un moment privilégié pour rappeler l'importance du tourisme dans le développement des nations et pour réfléchir aux transformations nécessaires afin d'en faire un véritable levier de prospérité, d'innovation, de cohésion sociale et de développement humain. L'édition 2026 est placée sur le thème : « Agenda numérique et intelligence artificielle pour repenser le tourisme ». Ce thème intervient dans un contexte de profondes mutations technologiques qui transforment les économies, les administrations, les entreprises et, plus largement, les modes de vie et les comportements des populations.

Pour le Burkina Faso, cette thématique revêt une importance particulière. Elle nous invite à considérer la transformation numérique au-delà de l'évolution technologique, comme une occasion de repenser notre manière de concevoir, de promouvoir et de gérer le tourisme, d'interagir avec les visiteurs et de valoriser nos territoires. Cette réflexion intervient alors que le tourisme continue d'occuper une place majeure dans l'économie mondiale. En 2025, 1,52 milliard d'arrivées de touristes internationaux ont été enregistrées dans le monde, soit une progression de 4 % par rapport à 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les recettes du tourisme international sont, quant à elles, estimées à environ 1 900 milliards de dollars américains. Ces chiffres témoignent du poids économique considérable du tourisme. Celui-ci génère des revenus et des emplois et stimule de nombreuses activités connexes, notamment le transport, l'hébergement, la restauration, l'artisanat, le commerce et les industries culturelles.

Au Burkina Faso également, le secteur fait preuve d'une capacité de résilience remarquable. En 2025, 630 379 visiteurs ont été enregistrés dans les établissements touristiques d'hébergement, dont 491 576 résidents et 138 803 non-résidents. Au cours de la même année, les recettes cumulées des établissements touristiques d'hébergement et des opérateurs de voyage et de tourisme ont été estimées à près de 100 milliards de francs CFA.

Ces résultats montrent que, malgré les contraintes auxquelles notre pays est confronté, le tourisme demeure une activité économique réelle, capable de générer des revenus, de soutenir l'emploi et de contribuer au développement socioéconomique. Le tourisme est ainsi appelé à prendre toute sa place parmi les secteurs productifs qui contribuent à la souveraineté économique et au développement endogène de notre pays. Le Burkina Faso dispose d'atouts considérables pour construire une offre touristique diversifiée et ancrée dans ses territoires.

Notre pays possède un patrimoine culturel, naturel et historique riche et diversifié. Il dispose également d'un artisanat créatif, d'une gastronomie riche de ses terroirs, de savoir-faire endogènes et d'une hospitalité qui constitue l'une de nos valeurs essentielles. Ces ressources constituent autant de leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour construire une offre touristique authentique, compétitive, durable et mieux répartie sur l'ensemble de nos territoires. Toutefois, dans un monde où le parcours du voyageur commence de plus en plus souvent sur Internet, la qualité d'une destination doit désormais s'accompagner d'une visibilité numérique à la hauteur de ses potentialités.

La transformation numérique représente donc une opportunité majeure pour le tourisme burkinabè. Dans ce sens, notre pays a engagé d'importants chantiers dans le domaine du numérique, notamment en matière de connectivité, de digitalisation des services publics, de données et d'infrastructures numériques. Ces avancées contribuent progressivement à créer un environnement technologique dont le secteur touristique doit pleinement tirer parti.

L'enjeu est désormais de traduire ces avancées en applications concrètes pour le tourisme. Il nous faut notamment mieux référencer nos destinations, digitaliser l'information touristique, développer des cartes, des contenus et des expériences interactives, faciliter l'accès aux informations relatives aux sites, aux attractions et aux services touristiques, renforcer la visibilité numérique de nos entreprises et faciliter la mise en relation entre les visiteurs, les professionnels et les territoires. L'intelligence artificielle ouvre, à cet égard, de nouvelles perspectives.

Elle peut contribuer à mieux connaitre les visiteurs et leurs comportements, à analyser les données touristiques, à personnaliser l'information et les offres, à produire des contenus multilingues et à améliorer l'expérience des visiteurs. Elle peut également nous permettre de mieux promouvoir notre patrimoine en offrant la possibilité de raconter autrement le Burkina Faso au monde, en mettant d'avantage en lumière la richesse de nos territoires et la diversité de nos savoir-faire endogènes.

Toutefois, cette transformation doit être conduite avec responsabilité. La technologie ne doit pas se substituer à notre identité culturelle ; elle doit nous aider à mieux la valoriser, à mieux la documenter et à mieux la transmettre aux générations futures. Il nous appartient donc de veiller à ce que l'innovation technologique demeure au service de l'humain, des communautés, des professionnels et des territoires.

La Journée mondiale du Tourisme 2026 nous rappelle que nous ne devons pas subir la transformation numérique. Nous devons la saisir, l'orienter et en faire un véritable levier de transformation de notre secteur touristique. Repenser le tourisme burkinabè à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est mieux valoriser nos territoires, mieux faire connaitre notre patrimoine, renforcer la compétitivité de nos entreprises, ouvrir de nouvelles perspectives à notre jeunesse, stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat et, améliorer l'expérience de nos visiteurs.

Cela suppose une mobilisation collective de l'Etat, des collectivités territoriales, du secteur privé, des communautés, des professionnels du tourisme, des acteurs de la culture, des établissements de formation et de la jeunesse. Nous devons ainsi travailler à faire du numérique un levier au service du développement du tourisme burkinabè, de la promotion de nos territoires et du rayonnement de la destination Burkina Faso.

A toutes celles et à tous ceux qui contribuent quotidiennement à la vitalité de notre secteur touristique, j'adresse mes encouragements, ma reconnaissance et mes voeux de plein succès.

Ensemble, faisons de l'innovation une force pour notre tourisme, du numérique un instrument de valorisation de la destination Burkina Faso et de l'intelligence artificielle un outil au service de l'humain, de nos territoires et du développement.

Bonne Journée mondiale du Tourisme 2026 à toutes et à tous !

Vive le tourisme burkinabè !

Vive le Burkina Faso !

La Patrie où la Mort, nous Vaincrons ».