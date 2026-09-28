Soudan: Ibrahim Jaber appelle à combattre les discours de haine

27 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du Conseil Souverain de Transition, Gen Ibrahim Jaber a souligné que la lutte contre les discours de haine et le rétablissement moral des Soudanais étaient essentiels à la cohésion sociale et à l'unité du pays.

Lors du Festival du rétablissement moral, organisé à Omdurman par le ministère de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, en coopération avec le groupe « Mahmoud dans les cœurs », il a déclaré que les guerres visaient, au-delà des dimensions militaire et économique, à désagréger les sociétés et à détruire leur tissu social.

Ibrahim Jaber a averti que la propagation de la haine « démantèle et détruit », tout en appelant les jeunes, qu'il considère comme l'avenir du pays, à contribuer à sa reconstruction. Il a également insisté sur le rôle de l'éducation, de la culture, des arts et de la musique dans la lutte contre la division et la consolidation des valeurs positives.

Il a annoncé que ces initiatives pourraient être étendues aux différentes localités de l'État de Khartoum, afin de promouvoir la réconciliation et le rejet de la haine. Il a enfin salué l'héritage de l'artiste Mahmoud Abdel Aziz et affirmé que la nation soudanaise ne se contenterait que de la victoire, de la sécurité et de la paix.

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