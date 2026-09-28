Soudan: La culture et les arts au service de la cohésion sociale

27 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme a organisé samedi soir à Omdurman, un festival consacré au rétablissement du lien social, sous le thème : « Une patrie pour tous ses enfants, des coeurs sans haine ». L'événement a été organisé en coopération avec le groupe « Mahmoud dans les coeurs ».

Prenant la parole, le ministre Khaled al-Aïssar a affirmé que la culture et les arts constituaient un levier essentiel pour restaurer le moral des Soudanais, renforcer la coexistence, la tolérance et la paix, et raviver l'espoir en l'avenir.

Il a souligné que le rôle de son ministère dépassait la préservation du patrimoine pour inclure la sensibilisation sociale et culturelle, le renforcement de l'unité nationale et la création d'espaces permettant aux Soudanais de retrouver joie et espoir.

Le ministre a appelé les jeunes à contribuer à la construction et à la protection de leur pays. Il a également salué les artistes participant au festival et rendu hommage à l'héritage du chanteur Mahmoud Abdel Aziz, dont la mémoire demeure profondément ancrée dans la conscience collective soudanaise.

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