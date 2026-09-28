Soudan: Le Premier ministre appelle à une mobilisation collective pour faciliter le retour des habitants

Le Premier ministre, Kamel Idriss a présidé samedi à Khartoum une réunion avec le comité chargé de la reconstruction et du développement du quartier de Riyad, en présence notamment des ministres de l'Énergie et des Mines, du gouverneur de l'État de Khartoum, du directeur exécutif de la localité de Khartoum et de responsables sécuritaires.

Les participants ont examiné l'état d'avancement des projets de reconstruction et les moyens d'accélérer leur mise en oeuvre afin de créer des conditions favorables au retour des habitants. Les discussions ont porté en particulier sur la réhabilitation des réseaux d'électricité et d'eau, ainsi que des stations de services endommagées.

La situation sécuritaire a également été abordée. Le Premier ministre a insisté sur la complémentarité des efforts entre les autorités et la population pour protéger les quartiers résidentiels et les infrastructures publiques.

Kamel Idriss a souligné que la conjugaison des efforts officiels et populaires était essentielle pour relever les défis et favoriser le retour des citoyens dans l'État de Khartoum. Les membres du comité ont réaffirmé leur coopération avec les institutions de l'État afin de rétablir rapidement une vie normale.