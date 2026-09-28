Soudan: Le Premier ministre assiste au Festival du rétablissement moral

Le Premier ministre soudanais, Kamel Idriss a assisté samedi soir au Festival du rétablissement moral, organisé par le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, en coopération avec le groupe « Mahmoud dans les coeurs ».

Placée sous le slogan « Une patrie pour tous ses enfants, des coeurs sans haine », la manifestation s'est déroulée en présence du membre du Conseil de souveraineté Ibrahim Jaber, du ministre de la Justice Abdallah Darf, du ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme Khaled al-Aïssar, ainsi que du gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, et de plusieurs responsables.

Le festival comprenait plusieurs activités culturelles, notamment l'interprétation de célèbres chansons patriotiques ayant profondément marqué la mémoire collective soudanaise, ainsi que des représentations théâtrales mettant en avant les valeurs de tolérance et de réconciliation nationale.