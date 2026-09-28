Congo-Brazzaville: Fécofoot - Eric Alain Mantot nouveau président

Eric Alain Mantot a été élu le 26 septembre à Brazzaville , président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour un mandat de quatre ans au terme de l'assemblée générale élective.

Eric Alain Mantot a remporté 35 voix contre 5 soit 87,5% sur la liste de son challenge Boniface Carle Malalou n'ayant pas pris part à l'élection. IL succède ainsi à Jean Guy Blaise Mayolas à la tête de la Fécofoot et son élection met fin à l'intérim assuré par Henri Endzanga.

« Votre vote n'est pas un chèque en blanc. C'est un contrat moral que je m'engage à honorer chaque jour de ce mandat » , a t-il fait savoir dans son discours rassembleur. Il a en effet eu une pensée pour ses adversaires dans cette campagne lesquels selon lui ont mené une campagne avec conviction et porté des idées qui méritent d'être entendues estimant qu' « aujourd'hui, il n'y a ni vainqueurs ni vaincus, il y a une famille celle du football congolais. Je les invite à travailler avec nous. Nous aurons besoin de toutes les compétences et toutes les énergies. La campagne est terminée. Les divisions doivent l'être aussi », a-t-il déclaré pour prôner l'unité.

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« Je veux être le président de tous : celui des grandes équipes comme petites, des ligues de la capitale comme celles de l'intérieur du pays, de ceux qui ont voté pour moi comme ceux qui ne l'ont pas fait. Aucun département ne sera oublié, aucun club ne sera laissé de coté » , a assuré celui qui est conscient que le talent ne suffit pas mais il faut de l'organisation, de la rigueur et de la transparence.

Les comptes de la fédération a t-il indiqué seront audités et rendus publics. Chaque franc confié au football servira le football pour justifier la bonne gouvernance.Il a également évoqué l'organisation des championnats crédibles avec un calendrier respecté, un arbitrage protégé formé et une justice sportive indépendante.

Le défi de la formation sera relevé par des centres de formation et des compétitions des jeunes structurées et un accompagnement pour les éducateurs.

Le football féminin a t-il expliqué ne sera plus une note en bas de page mais une priorité avec les moyens réels. « Nos sélections nationales doivent redevenir la fierté de tout un peuple, préparées dans la sérénité et soutenues par l'unité de la nation ». Le nouveau président s'engage à travailler avec l'Etat et les partenaires pour offrir des terrains dignes aux joueurs.

Eric Alain Mantot est élu avec Emma Clesh Atipo Ngapi, Rodrique Paul Mbongo, Ghislain Ngapela Lendouma et Olangué Elongo sont les vice-présidents. Francine Tchicaya Missamou, Jean Michel Nkaya, Doctrove Alain Ngababa, Alain Didier Kouétolo, François Bikindou, Gerlande Robifelle Tsiomba, Roméo Mahussi Gnanga, De Lauriac Mboumba, Riga Chancelvi Obambi Ngatsé et Junior Cherdan Niambi sont les membres.