Allemagne, 7e journée, 3e division

Le Viktoria Cologne s'impose 3-0 face à Ingolstadt. Remplaçant, Noah Le Bret Maboulou est entré en pointe à la 66e.

A la 85e, il lancer Prokopenko qui centre pour le 3e but du Viktoria.

France, 8e journée, 3e division

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Le Paris 13 prend les trois points face à Bastia (1-0). Avec Jesah Ayessa titulaire dans l'axe de droit de la défense et averti à la 84e.

Quevilly-Rouen est tenu en échec par Amiens (1-1). Natanaël Bouékou, auteur d'une frappe flottante qui passe à quelques centimètres du cadre, a été remplacé à la 82e.

Sur le banc au coup d'envoi, Warren Tchimbembé est entré à la 57e.

Cédric Odzoumo est entré à la 66e lors du succès de Versailles à Villefranche-sur-Saône (2-1). Averti à la 89e.

Pays de Galles, 11e journée, 1re division

Caernarfon prend un point chez les Cardiff Metropolitan (2-2). Offrande Zanzala est entré à la 73e, alors que son équipe était menée 0-2.

Russie, match en retard de la 7e journée, 2e division

Leningradets l'emporte à Ulyanovsk (1-0). De retour de blessure, Erving Botaka Yoboma a été remplacé à la 64e, juste après l'ouverture du score.

Serbie, 11e journée, 2e division

Le TSC Topola Backa rapporte un point de Borac (2-2). Sans Prestige Mboungou, sous contrat jusqu'en juin prochain, mais pas apparu depuis le début de la saison.

Suisse, 9e journée, 3e division

Biel-Bienne conforte sa première place en battant Bavois (2-0). Guélor et Trésor Samba étaient tous deux alignés dans le couloir droit, le premier derrière, le second devant.

Le FC Bulle chute face à Schaffhausen 0-1. Remplaçant, Exaucé Mafoumbi est entré à la 46e.