Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, France, Pays de Galles, Russie, Serbie et Suisse)

27 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 7e journée, 3e division

Le Viktoria Cologne s'impose 3-0 face à Ingolstadt. Remplaçant, Noah Le Bret Maboulou est entré en pointe à la 66e.

A la 85e, il lancer Prokopenko qui centre pour le 3e but du Viktoria.

France, 8e journée, 3e division

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Le Paris 13 prend les trois points face à Bastia (1-0). Avec Jesah Ayessa titulaire dans l'axe de droit de la défense et averti à la 84e.

Quevilly-Rouen est tenu en échec par Amiens (1-1). Natanaël Bouékou, auteur d'une frappe flottante qui passe à quelques centimètres du cadre, a été remplacé à la 82e.

Sur le banc au coup d'envoi, Warren Tchimbembé est entré à la 57e.

Cédric Odzoumo est entré à la 66e lors du succès de Versailles à Villefranche-sur-Saône (2-1). Averti à la 89e.

Pays de Galles, 11e journée, 1re division

Caernarfon prend un point chez les Cardiff Metropolitan (2-2). Offrande Zanzala est entré à la 73e, alors que son équipe était menée 0-2.

Russie, match en retard de la 7e journée, 2e division

Leningradets l'emporte à Ulyanovsk (1-0). De retour de blessure, Erving Botaka Yoboma a été remplacé à la 64e, juste après l'ouverture du score.

Serbie, 11e journée, 2e division

Le TSC Topola Backa rapporte un point de Borac (2-2). Sans Prestige Mboungou, sous contrat jusqu'en juin prochain, mais pas apparu depuis le début de la saison.

Suisse, 9e journée, 3e division

Biel-Bienne conforte sa première place en battant Bavois (2-0). Guélor et Trésor Samba étaient tous deux alignés dans le couloir droit, le premier derrière, le second devant.

Le FC Bulle chute face à Schaffhausen 0-1. Remplaçant, Exaucé Mafoumbi est entré à la 46e.

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