Cote d'Ivoire: JMT 2026 - Siandou Fofana veut faire du pays une destination intelligente

À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée ce dimanche 27 septembre autour du thème « Le numérique et l'intelligence artificielle pour repenser le tourisme », le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a placé la transformation numérique au coeur de la nouvelle étape de développement de la destination Côte d'Ivoire.

Le tourisme ivoirien veut changer d'échelle. Après plusieurs années consacrées au renforcement de l'offre, à la promotion de la destination et à la mobilisation des investissements, le secteur entend désormais s'appuyer davantage sur le numérique et l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des visiteurs et renforcer sa compétitivité.

Dans sa déclaration à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, ce 27 septembre, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a présenté cette transformation comme l'un des grands enjeux de la prochaine décennie. Pour lui, la Côte d'Ivoire ne doit pas subir la mutation technologique en cours, mais l'intégrer pleinement à son ambition touristique.

Plus de 6,7 millions de visiteurs en 2025

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Cette nouvelle orientation intervient dans un secteur qui affiche déjà une progression importante. Selon les chiffres communiqués par le ministre, la Côte d'Ivoire a accueilli plus de 6,7 millions de visiteurs en 2025. Le tourisme représente désormais 8,7 % du produit intérieur brut et aurait généré plus de 650 000 emplois entre 2018 et 2025.

Dans le même temps, la capacité d'hébergement a atteint près de 87 000 chambres.

Ces résultats s'inscrivent dans la dynamique de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », lancée en 2018. Cette politique vise notamment à structurer l'offre touristique, renforcer l'attractivité de la destination et stimuler les investissements et l'emploi.

Le rayonnement international de la destination s'est également renforcé, selon le ministre, à travers sa présence sur plusieurs grands rendez-vous professionnels, notamment l'ITB China à Shanghai et IFTM Top Resa à Paris. À l'échelle nationale, la Caravane Vacances Loisirs a parcouru douze localités et touché plus de 50 000 personnes.

La deuxième génération de « Sublime Côte d'Ivoire »

Pour la période 2026-2030, le gouvernement entend franchir une nouvelle étape avec la deuxième génération de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».

La transformation numérique doit y occuper une place structurante. Elle devra accompagner le développement du tourisme intérieur, la diversification de l'offre, la mobilisation de l'investissement privé et l'émergence de nouvelles destinations et expériences touristiques dans les différentes régions du pays.

Plusieurs projets structurants sont également annoncés ou engagés. Il s'agit notamment du développement d'un complexe hôtelier de très haut standing sur l'ancien site du BNETD, du nouveau complexe hôtelier prévu sur le site actuel du Golf Hôtel, du projet des trois tours sur le site de l'Agence ivoirienne de presse, ainsi que de l'Akwaba Parc Oriental de Songon.

L'objectif affiché est double : accroître les capacités d'accueil et faire monter la destination en gamme.

Vers une destination touristique intelligente

Mais pour Siandou Fofana, le tourisme de demain ne se résume pas aux infrastructures. La donnée et la technologie doivent désormais permettre de mieux connaître les visiteurs, de personnaliser leurs parcours et de mieux répartir les flux touristiques sur le territoire.

La Côte d'Ivoire veut ainsi évoluer progressivement vers une destination touristique intelligente.

L'intelligence artificielle pourrait notamment servir à améliorer l'accès à l'information, personnaliser les parcours, valoriser le patrimoine, l'artisanat, la gastronomie et l'écotourisme. Elle pourrait également contribuer à identifier les sites encore peu fréquentés et à orienter davantage les visiteurs vers les différentes régions.

Cette approche doit aussi permettre aux acteurs publics et privés de disposer de données plus précises pour mieux piloter leurs activités.

PME et acteurs locaux au coeur de la mutation

Le numérique ne doit toutefois pas profiter uniquement aux grandes entreprises. Le ministre insiste sur la nécessité d'en faire un outil accessible aux professionnels de toutes tailles.

Hôtels, restaurants, guides, artisans et opérateurs touristiques doivent pouvoir utiliser les outils numériques pour accroître leur visibilité, mieux connaître leurs clients, adapter leurs offres et conquérir de nouveaux marchés.

C'est dans cette perspective que s'inscrivent les chantiers consacrés à l'e-tourisme, à l'e-administration et à la valorisation de la donnée. L'enjeu est notamment de donner aux destinations de l'intérieur du pays davantage de visibilité et un meilleur accès aux marchés.

L'humain au centre malgré l'essor de l'IA

Cette transformation devra cependant s'accompagner de garanties. Protection des données personnelles, cybersécurité, protection du consommateur, transparence et contrôle humain des décisions sensibles font partie des conditions posées par le ministre.

L'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi constitue également un sujet de vigilance. Siandou Fofana estime toutefois que le tourisme restera une activité fondamentalement humaine, reposant sur l'accueil, le service, l'expérience et le contact.

Dans cette perspective, l'IA est présentée comme un outil susceptible d'améliorer la performance des entreprises, d'ouvrir de nouveaux marchés et de favoriser l'apparition de nouveaux métiers dans la donnée, le marketing digital, les services numériques et l'innovation touristique.

Le défi, selon le ministre, est désormais de faire en sorte que ces compétences, ces entreprises et ces emplois émergents soient développés en Côte d'Ivoire. La formation des jeunes, l'accompagnement des professionnels et le développement des startups devraient ainsi occuper une place centrale dans cette nouvelle phase.

À travers cette orientation, le gouvernement entend poursuivre son ambition de faire du tourisme un secteur créateur de richesses et d'emplois, un moteur de développement des territoires et un vecteur de rayonnement international de la Côte d'Ivoire.