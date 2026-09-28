Cote d'Ivoire: Arabie Saoudite - Riyad ouvre de nouvelles pistes de coopération

La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite était au coeur d'une cérémonie organisée, jeudi 24 septembre 2026, à l'hôtel Noom, à Abidjan-Plateau. La rencontre, marquant la 96e Journée nationale du Royaume, a réuni plusieurs hauts responsables ivoiriens, des membres du corps diplomatique, des représentants des guides religieux ainsi que des professionnels des médias.

Parmi les personnalités présentes figuraient le président du Parlement, Patrick Achi, la ministre du Patrimoine de l'État et des Entreprises publiques, Mariétou Koné, et le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, le mot officiel a été prononcé par Évariste Koffi Yapi, secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères.

Prenant la parole, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Saad Bakheat Alqathami, a mis en avant le chemin parcouru par son pays et l'évolution des relations entre Riyad et Yamoussoukro.

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La fête nationale saoudienne, célébrée le 23 septembre, commémore l'unification du Royaume sous l'impulsion du roi Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud. En 2026, elle marque sa 96e édition. À Abidjan, cette commémoration a été l'occasion de rappeler les transformations engagées par le Royaume et les perspectives d'un partenariat appelé à s'étendre à de nouveaux domaines.

Une transformation portée par la Vision 2030

Dans son allocution, le diplomate saoudien a insisté sur les mutations profondes enregistrées par son pays au cours des dernières décennies. Il a notamment évoqué le développement des infrastructures, des universités et des centres de recherche, ainsi que la diversification de l'économie.

Investissement, industrie, technologies, tourisme, énergies renouvelables et économie du savoir figurent désormais parmi les secteurs mis en avant dans la transformation du Royaume. Une dynamique inscrite dans la Vision 2030, qui accorde également une place importante à la jeunesse et au secteur privé.

Pour l'ambassadeur, cette modernisation doit aller de pair avec la préservation de l'identité du Royaume et de son patrimoine religieux, notamment autour de La Mecque et de Médine.

Des relations qui se diversifient

Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire occupe une place particulière. Les relations diplomatiques entre les deux pays, établies en 1985, se sont progressivement étendues à plusieurs secteurs.

Développement, action humanitaire, santé, investissement, sécurité, éducation et échanges politiques constituent aujourd'hui les principaux domaines de cette coopération.

Une nouvelle étape a été franchie en 2021 avec la signature, à Abidjan, d'un accord-cadre destiné à renforcer les échanges dans plusieurs domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la science, la culture, les médias, le tourisme, la jeunesse et le sport.

Le Fonds saoudien pour le développement constitue également l'un des instruments de ce partenariat. Plusieurs projets ivoiriens ont bénéficié de son concours. Les deux pays souhaitent désormais élargir cette collaboration à d'autres secteurs, notamment l'agriculture, les énergies renouvelables, le logement et les infrastructures.

L'humanitaire et le religieux au coeur du partenariat

La coopération ne se limite pas aux secteurs économiques. L'action humanitaire occupe également une place importante.

Le Centre Roi Salman pour le secours et l'aide humanitaire prévoit ainsi une nouvelle édition de l'initiative ophtalmologique « Noor Arabie Saoudite » à Abidjan. Selon les informations communiquées lors de la cérémonie, plus de 5 000 personnes devraient bénéficier d'examens ophtalmologiques et quelque 800 opérations de la cataracte sont prévues.

Dans le domaine religieux, l'initiative « Route de La Mecque » constitue un autre exemple concret de cette coopération. En 2026, la Côte d'Ivoire a accueilli, à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, le dispositif permettant aux pèlerins d'effectuer une partie des formalités liées au Hajj avant leur départ.

De nouvelles opportunités autour du PND 2026-2030

Au-delà des acquis, l'ambassadeur saoudien a évoqué de nouvelles perspectives de coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment autour du Plan national de développement (PND) 2026-2030.

L'investissement, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la formation, le commerce et l'industrie ont été cités parmi les domaines susceptibles d'accueillir de nouveaux partenariats.

Le diplomate a également salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire, tout en réaffirmant la volonté de Riyad d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération.

Sur le plan international, Saad Bakheat Alqathami a par ailleurs rappelé les positions de son pays sur plusieurs crises régionales. Il a notamment évoqué le soutien de Riyad à une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien, ainsi que son appel au dialogue et au respect du droit international.

À Abidjan, la 96e Journée nationale du Royaume d'Arabie Saoudite aura ainsi permis de mettre en lumière les acquis d'une coopération engagée depuis plusieurs décennies. Elle a surtout ouvert la voie à de nouvelles discussions autour de secteurs appelés à rapprocher davantage les deux économies et les deux peuples.