Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes rurales - Gfm3 réaffirme son engagement à Man

L'Ong Génération Femme du 3e Millénaire (Gfm3) entend poursuivre ses actions en faveur de l'autonomisation des femmes en milieu rural. Elle l'a réaffirmé, vendredi 25 septembre 2026, à Krikouma, dans la commune de Man, à l'occasion de son Assemblée générale extraordinaire.

Présidée par Dr Vehi Touré Honorine, présidente du Conseil d'administration et fondatrice de l'organisation, cette rencontre a réuni les membres de Gfm3, des associations et groupements bénéficiaires, ainsi que des chefs traditionnels et des jeunes.

Des statuts adaptés aux nouvelles dispositions légales

L'Assemblée générale extraordinaire avait notamment pour objectif de mettre les statuts et le règlement intérieur de l'organisation en conformité avec les nouvelles dispositions légales en vigueur en Côte d'Ivoire.

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« Nous sommes ici aujourd'hui pour faire notre Assemblée générale extraordinaire, étant donné que les lois ont été renouvelées en Côte d'Ivoire. Pour nous, il est nécessaire de reprendre nos statuts et règlements intérieurs afin de nous adapter aux nouvelles dispositions », a expliqué Dr Vehi Touré Honorine.

La rencontre a également servi de cadre d'échanges avec les communautés bénéficiaires. Selon une note d'information, plusieurs responsables d'associations ont présenté le bilan de leurs activités et exprimé leur reconnaissance à l'Ong pour les différents appuis reçus.

« Nous avons accompagné plusieurs associations et groupements de femmes par le passé. Nous leur avons demandé de faire le point de leurs différentes activités », a indiqué la présidente du Conseil d'administration.

L'autonomisation au coeur de la vision

L'autonomisation des femmes rurales demeure au coeur de la vision de Gfm3. Dr Vehi Touré Honorine a, à cet effet, encouragé d'autres associations et groupements à rejoindre cette dynamique.

« Nous avons aussi encouragé d'autres associations et groupements de femmes à venir adhérer à la vision de l'Ong, qui est aussi l'autonomisation de la femme en milieu rural », a-t-elle déclaré.

À travers cette Assemblée générale, Gfm3 entend maintenir son accompagnement auprès des associations, des groupements de femmes et des populations du canton Souin. L'organisation entend notamment mettre l'accent sur la solidarité, le renforcement des capacités et le développement des initiatives locales.