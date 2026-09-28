Tunisie: Ben Arous - 428 chats et chiens vaccinés contre la rage à El Mourouj 1

Tunis — Le service de santé vétérinaire de la Délégation régionale au développement agricole de Ben Arous a organisé, dimanche, en collaboration avec la municipalité d'El Mourouj, un point de vaccination en plein air contre la rage au carrefour de Miami, dans le quartier El Mourouj 1, qui a permis de vacciner 428 chats et chiens et ce, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, sous le slogan « Les aimer, c'est notre responsabilité... Leur santé, notre priorité ».

Dans une déclaration à l'agence TAP, Fatma Saïdani, Chef du département de production animale à la Délégation régionale du développement agricole de Ben Arous, a déclaré à qu'une tente a été installée pour la vaccination d'un groupe de chiens et de chats sous la supervision d'une équipe de vétérinaires.

Elle a aussi fait savoir que des campagnes de sensibilisation aux dangers de la rage ont été organisées, ainsi qu'aux moyens de prévention et à l'importance de la vaccination régulière de ces animaux pour protéger les citoyens contre cette maladie grave et renforcer les fondements de la santé publique.

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Fatma Saïdani a indiqué que les opérations de vaccination se poursuivent dans les points permanents dans les différentes délégations de la région, conformément aux dispositions de la campagne régionale qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale annuelle, gratuite et obligatoire de vaccination contre la rage pour la saison 2026-2027, dont les activités ont débuté depuis le 1er septembre dernier.

La campagne se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain, selon un calendrier précis établi à cet effet, affiché dans les différentes municipalités et délégations de la région et publié sur le site web de la délégation.

La Chef du département de production animale à la Délégation régionale du développement agricole de Ben Arous a déclaré que les campagnes de vaccination des chats et des chiens contre la rage ont dépassé, au 27 septembre courant, 20 % du nombre total d'animaux devant être vaccinés, ajoutant que les efforts se poursuivent pour atteindre un taux plus élevé et éviter les dangers et les conséquences de cette maladie, ainsi que ses répercussions sur la santé des citoyens.