Tunisie: AGEOS - Serie de conférence sur l'espace et l'intelligence géographique pour la gestion des catastrophes

Tunis — L'Association africaine de développement géospatial (AGEOS) organise à partir 13 octobre 2026 et jusqu'au 8 décembre prochain, une série de conférences à distance sur le thème: "Espace pour la résilience : intelligence géographique pour la gestion des catastrophes et le secours", a fait savoir l'Association sur sa page Facebook.

Les conférences qui seront données par des experts internationaux, et des représentants des agences africaines spécialisées et de l'ONU seront axées notamment, sur les technologies spatiales et leur rôle dans les différentes étapes de gestion des catastrophes (prévention et anticipation, préparation, intervention et reconstruction).

Il y a lieu de noter que la AGEOS, dont le siège se trouve à Tunis, a conclu en juin dernier un accord de coopération de 3 ans avec le Bureau des affaires spatiales des Nations-Unies (UNOOSA), basé en Autriche, en vue de mette en œuvre une plateforme permettant la gestion des catastrophes et des interventions rapides dans ce domaine.