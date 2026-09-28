Tunisie: AGEOS - Serie de conférence sur l'espace et l'intelligence géographique pour la gestion des catastrophes

27 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — L'Association africaine de développement géospatial (AGEOS) organise à partir 13 octobre 2026 et jusqu'au 8 décembre prochain, une série de conférences à distance sur le thème: "Espace pour la résilience : intelligence géographique pour la gestion des catastrophes et le secours", a fait savoir l'Association sur sa page Facebook.

Les conférences qui seront données par des experts internationaux, et des représentants des agences africaines spécialisées et de l'ONU seront axées notamment, sur les technologies spatiales et leur rôle dans les différentes étapes de gestion des catastrophes (prévention et anticipation, préparation, intervention et reconstruction).

Il y a lieu de noter que la AGEOS, dont le siège se trouve à Tunis, a conclu en juin dernier un accord de coopération de 3 ans avec le Bureau des affaires spatiales des Nations-Unies (UNOOSA), basé en Autriche, en vue de mette en œuvre une plateforme permettant la gestion des catastrophes et des interventions rapides dans ce domaine.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.