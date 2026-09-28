Soudan: Al-Eaysir souligne le rôle de la transformation numérique et de l'IA dans le développement du tourisme

27 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eaysir, a souligné l'importance de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle (IA) pour moderniser le secteur touristique et l'adapter aux évolutions mondiales.

Lors d'un atelier organisé à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, Al-Eaysir a indiqué que le Soudan disposait d'un important potentiel touristique, culturel et archéologique, notamment ses pyramides, ses sites antiques, ses réserves naturelles et son patrimoine culturel.

Il a souligné que les technologies modernes pouvaient contribuer à promouvoir ces atouts, améliorer l'image du Soudan à l'étranger et renforcer la contribution du tourisme à l'économie et au développement, notamment dans la phase de reconstruction post-conflit.

Le ministre a également annoncé des programmes de formation destinés aux professionnels du secteur afin d'améliorer leurs compétences et la qualité des services touristiques.

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