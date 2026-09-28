Soudan: Al-Eaysir souligne le rôle de la transformation numérique et de l'IA dans le développement du tourisme

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eaysir, a souligné l'importance de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle (IA) pour moderniser le secteur touristique et l'adapter aux évolutions mondiales.

Lors d'un atelier organisé à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, Al-Eaysir a indiqué que le Soudan disposait d'un important potentiel touristique, culturel et archéologique, notamment ses pyramides, ses sites antiques, ses réserves naturelles et son patrimoine culturel.

Il a souligné que les technologies modernes pouvaient contribuer à promouvoir ces atouts, améliorer l'image du Soudan à l'étranger et renforcer la contribution du tourisme à l'économie et au développement, notamment dans la phase de reconstruction post-conflit.

Le ministre a également annoncé des programmes de formation destinés aux professionnels du secteur afin d'améliorer leurs compétences et la qualité des services touristiques.