Algérie: La création du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger traduit la vision stratégique de développement du président de la République

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a souligné, dimanche à Alger, l'importance que revêt la création du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, lequel traduit la vision stratégique de développement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Présidant l'ouverture des travaux de la première réunion du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, M. Baddari a indiqué, dans son allocution, que ce Conseil, en tant que haut organe consultatif directement rattaché au président de la République, et doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, "incarne la politique de l'Etat algérien à l'égard de ses compétences au sein de la communauté scientifique nationale établie à l'étranger".

Cet organisme scientifique reflète également "la vision stratégique de développement du président de la République, qui entend faire participer notre communauté à travers le monde au développement national et à la consolidation de l'Algérie nouvelle et victorieuse", a ajouté M. Baddari, relevant "l'impact profond de la contribution des compétences algériennes à l'étranger au processus de développement national".

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A cette occasion, le ministre a rappelé que le décret présidentiel portant création du Conseil a défini, avec précision, ses missions, consistant à fournir des conseils et avis scientifiques et technologiques en vue de renforcer l'économie nationale et d'en faire une économie de la connaissance fondée sur les différentes technologies, d'autant que le monde s'oriente vers l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'où la nécessité, a-t-il dit, "de renforcer les domaines liés à la cybersécurité, à la sécurité énergétique, à la sécurité sanitaire, à la sécurité alimentaire et à la sécurité hydrique".

Et d'ajouter que le Conseil "reflète la transformation de la relation qui lie les compétences algériennes établies à l'étranger à leur mère patrie, en une relation institutionnelle, voire en un partenariat effectif dans la construction de l'économie nationale, étant considérées comme une partie intégrante du capital humain national et une valeur ajoutée pour l'Algérie nouvelle".

Pour sa part, le coordinateur du Conseil, le professeur Elias Zerhouni, a affirmé que cette première réunion sera consacrée à l'examen et au débat "d'une série de dossiers au sein du plan et de la stratégie qu'il adoptera dans le cadre de l'accomplissement de ses missions", soulignant l'importance de "la coordination et du partenariat avec les collègues à l'intérieur du pays pour la relance de plusieurs domaines, notamment la sécurité alimentaire et les domaines prioritaires pour l'Algérie".

Il a annoncé, en outre, "l'élaboration d'une feuille de route à soumettre au président de la République, basée sur une organisation flexible adaptée aux besoins prioritaires qui seront définis avec précision avec les membres et les secteurs concernés".

Le plan d'action repose, selon le professeur Zerhouni, sur "les programmes qui seront développés dans le but de fournir des conseils et avis, mais aussi de mobiliser et d'organiser la communauté scientifique et technique établie à l'étranger sous forme d'un réservoir de compétences, afin de l'associer à cette action bénévole qui incarne le lien solide avec le pays".

Pour rappel, le choix des membres de ce Conseil, créé en vertu du décret présidentiel n 26-293 du 25 Rabi al-Awal 1448, correspondant au 7 septembre 2026, s'est fait "sur la base de leur niveau scientifique international et leurs spécialités stratégiques pour contribuer à la recherche et au développement".

Les membres du Conseil s'attèleront au débat, à l'élaboration et à la validation du règlement intérieur du Conseil, ainsi qu'à la constitution de commissions spécialisées et à la définition d'un plan d'action annuel pour coordonner les efforts et examiner les projets d'importance nationale".