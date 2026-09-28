Congo-Kinshasa: Crash de Kenge - Les drapeaux en berne sur toute l'étendue du pays dès ce lundi

27 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement annonce la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 28 septembre et jusqu'à l'inhumation des victimes du crash de Kenge, dans le Kwango, qui a fait 17 morts selon un nouveau bilan officiel.

Ce bilan actualisé intervient après celui établi directement après le crash par le vice-gouverneur du Kwango, Rémy Saki, et le maire de Kenge, Noël Kuketuka. Parmi les victimes figurent des officiers militaires notamment, le lieutenant-général Joseph Mutombo, premier président de la Haute Cour militaire, et le lieutenant-général Lucien-René Likulia, auditeur général des Forces armées de la RDC (FARDC), près la Haute Cour militaire,

Trois jours de deuil national seront également observés avant l'inhumation, selon le communiqué du Gouvernement. Celui-ci appelle au recueillement, à la retenue et au respect de la dignité des disparus et de leurs familles.

Cette décision intervient après le décès, vendredi, du Lieutenant-général Joseph Mutombo Katalayi Tiende, Premier Président de la Haute Cour militaire, du Lieutenant-général Lucien-René Likulia Bakumi, Auditeur général des FARDC, ainsi que des membres de leur délégation, dans le crash aérien survenu près de Kenge, dans la province du Kwango.

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Une enquête a par ailleurs été ordonnée par le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, afin d'établir les faits, les circonstances et les causes de l'accident.

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